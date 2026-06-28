Formula 1 oggi, orari TV del GP Austria su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

La mappa del circuito del Red Bull Ring di Spielberg su cui oggi si corre la gara del GP d’Austria della Formula 1 2026

Ad ospitare la gara del GP d'Austria della Formula 1 2026 in programma oggi è il circuito del Red Bull Ring situato nella cittadina di Spielberg. Il circuito costruito nel 1969 è lungo 4,318 km e presenta un layout da basso carico aerodinamico con diversi rettilinei e sole 10 curve.

Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo con sei frenate e soltanto 10,5 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 306 km/h a 149 km/h in appena 109 metri percorsi in 1,93 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione di 3,8 G. Il pezzo più iconico del circuito arriva invece alla fine del giro con la serie di curve veloci, inclusa l'esaltante curva a destra Rindt, che si snoda a cavallo tra il secondo e il terzo settore.

Lo scorso anno il GP d'Austria è stato vinto da Lando Norris su McLaren che alla bandiera a scacchi ha preceduto il compagno di squadra Piastri e la Ferrari di Leclerc. Il record della pista sul giro in gara appartiene invece a Carlos Sainz, oggi in Williams, che durante la corsa del 2020, quando era ancora in McLaren, è riuscito ad effettuare un'intera tornata del tracciato austriaco in 1:05.619.