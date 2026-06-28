Formula 1 oggi, orari TV del GP Austria su TV8 e Sky e dove vederlo: Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

La Formula 1 torna in pista oggi per il GP Austria. George Russell in pole nella griglia di partenza davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton dopo le qualifiche. Quarto Kimi Antonelli con l'altra Mercedes. Orario di partenza alle 15:00. Diretta TV su Sky e in streaming su SkyGo e NOW, la corsa del Red Bull Ring in chiaro in differita su TV8 alle 18:30. Su Fanpage.it la diretta giro per giro e le news di oggi.
La griglia di partenza della gara F1 di oggi a Spielberg
1ª fila: 1. George Russell (Mercedes); 2. Charles Leclerc (Ferrari)
2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Ferrari); 4. Kimi Antonelli (Mercedes)
3ª fila: 5. Max Verstappen (Red Bull); 6. Lando Norris (McLaren)
4ª fila: 7. Oscar Piastri (McLaren); 8. Isack Hadjar (Red Bull)
5ª fila: 9. Liam Lawson (Racing Bulls); 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
6ª fila: 11. Pierre Gasly (Alpine); 12. Gabriel Bortoleto (Audi)
7ª fila: 13. Oliver Bearman (Haas); 14. Nico Hulkenberg (Audi)
8ª fila: 15. Esteban Ocon (Haas); 16. Franco Colapinto (Alpine)
9ª fila: 17. Carlos Sainz (Williams); 18. Alexander Albon (Williams)
10ª fila: 19. Sergio Perez (Cadillac); 20. Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: 21. Fernando Alonso (Aston Martin); 22. Lance Stroll (Aston Martin)
Tempi e risultati delle qualifiche di Formula 1: i verdetti della lotta per la pole
George Russell ha conquistato la pole position del GP d'Austria davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Qualifica decisa nel finale dalla bandiera gialla causata dallo schianto di Max Verstappen in curva 9: il britannico della Mercedes ha completato il giro decisivo rispettando il microsettore e la FIA non ha ritenuto necessaria alcuna investigazione.
Q3, la classifica dei tempi:
- George Russell (Mercedes) 1:06.113
- Charles Leclerc (Ferrari) +0.236
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.295
- Kimi Antonelli (Mercedes) +0.301
- Max Verstappen (Red Bull) +0.362
- Lando Norris (McLaren) +0.389
- Oscar Piastri (McLaren) +0.398
- Isack Hadjar (Red Bull) +0.519
- Liam Lawson (Racing Bulls) +0.842
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.894
Q2, la classifica dei tempi:
- Kimi Antonelli (Mercedes) 1:06.763
- Oscar Piastri (McLaren) +0.127
- Lando Norris (McLaren) +0.134
- George Russell (Mercedes) +0.216
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.231
- Charles Leclerc (Ferrari) +0.267
- Isack Hadjar (Red Bull) +0.323
- Liam Lawson (Racing Bulls) +0.373
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.392
- Max Verstappen (Red Bull) +0.420
- Pierre Gasly (Alpine) +0.460
- Gabriel Bortoleto (Audi) +0.530
- Oliver Bearman (Haas) +0.760
- Nico Hulkenberg (Audi) +0.848
- Esteban Ocon (Haas) +1.054
- Franco Colapinto (Alpine) +1.408
Q1, la classifica dei tempi:
- Kimi Antonelli (Mercedes) 1:07.083
- Lando Norris (McLaren) +0.176
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0.207
- Liam Lawson (Racing Bulls) +0.302
- George Russell (Mercedes) +0.315
- Max Verstappen (Red Bull) +0.324
- Isack Hadjar (Red Bull) +0.325
- Oscar Piastri (McLaren) +0.404
- Charles Leclerc (Ferrari) +0.460
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.466
- Franco Colapinto (Alpine) +0.811
- Gabriel Bortoleto (Audi) +0.952
- Pierre Gasly (Alpine) +0.955
- Oliver Bearman (Haas) +0.978
- Nico Hulkenberg (Audi) +0.983
- Esteban Ocon (Haas) +1.148
- Carlos Sainz (Williams) +1.169
- Alexander Albon (Williams) +1.426
- Sergio Perez (Cadillac) +1.862
- Valtteri Bottas (Cadillac) +1.947
- Fernando Alonso (Aston Martin) +2.859
- Lance Stroll (Aston Martin) +3.280
Le caratteristiche del circuito del Red Bull Ring di Spielberg per il GP di F1
Ad ospitare la gara del GP d'Austria della Formula 1 2026 in programma oggi è il circuito del Red Bull Ring situato nella cittadina di Spielberg. Il circuito costruito nel 1969 è lungo 4,318 km e presenta un layout da basso carico aerodinamico con diversi rettilinei e sole 10 curve.
Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo con sei frenate e soltanto 10,5 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 306 km/h a 149 km/h in appena 109 metri percorsi in 1,93 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione di 3,8 G. Il pezzo più iconico del circuito arriva invece alla fine del giro con la serie di curve veloci, inclusa l'esaltante curva a destra Rindt, che si snoda a cavallo tra il secondo e il terzo settore.
Lo scorso anno il GP d'Austria è stato vinto da Lando Norris su McLaren che alla bandiera a scacchi ha preceduto il compagno di squadra Piastri e la Ferrari di Leclerc. Il record della pista sul giro in gara appartiene invece a Carlos Sainz, oggi in Williams, che durante la corsa del 2020, quando era ancora in McLaren, è riuscito ad effettuare un'intera tornata del tracciato austriaco in 1:05.619.
Dove vedere il GP Austria di Formula 1 in TV e streaming
La gara del GP d'Austria di F1 in programma oggi sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg si può vedere in diretta TV su Sky sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Marc Gené. Gli abbonati a Sky possono seguire la corsa anche in live streaming su SkyGo, così come, chi ha acquistato il ‘pass sport', può farlo su NOW.
La gara del GP d'Austria di Formula 1 si può però vedere in TV anche in chiaro su TV8, ma in differita: il programma sul canale 8 del digitale terrestre si apre infatti con il collegamento pre-gara con il circuito austriaco alle ore 17, segue la trasmissione della gara che inizia alle ore 18:30 e si concluderà con il post-gara che andrà avanti fino alle 20:59. Tutto ciò potrà essere visto anche instreaming gratis sul sito di TV8.
F1, la griglia di partenza del Gran Premio di oggi a Spielberg
1ª fila: 1. George Russell (Mercedes); 2. Charles Leclerc (Ferrari)
2ª fila: 3. Lewis Hamilton (Ferrari); 4. Kimi Antonelli (Mercedes)
3ª fila: 5. Max Verstappen (Red Bull); 6. Lando Norris (McLaren)
4ª fila: 7. Oscar Piastri (McLaren); 8. Isack Hadjar (Red Bull)
5ª fila: 9. Liam Lawson (Racing Bulls); 10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)
6ª fila: 11. Pierre Gasly (Alpine); 12. Gabriel Bortoleto (Audi)
7ª fila: 13. Oliver Bearman (Haas); 14. Nico Hulkenberg (Audi)
8ª fila: 15. Esteban Ocon (Haas); 16. Franco Colapinto (Alpine)
9ª fila: 17. Carlos Sainz (Williams); 18. Alexander Albon (Williams)
10ª fila: 19. Sergio Perez (Cadillac); 20. Valtteri Bottas (Cadillac)
11ª fila: 21. Fernando Alonso (Aston Martin); 22. Lance Stroll (Aston Martin)
Formula 1, oggi il GP Austria: orari TV8 e Sky di diretta e differita
Oggi sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg è in programma l'ottava gara del Mondiale di Formula 1 2026. La partenza del GP d'Austria è fissata alle ore 15:00. L'ottavo round della stagione F1 è trasmesso in diretta TV sui canali Sky e in differita in chiaro su TV8.
La gara del GP d'Austria di Formula 1 inizia alle ore 15:00 di oggi. Questo l'orario in cui i piloti scatteranno con le loro monoposto dalla griglia di partenza del tracciato di Spielberg per affrontare i 71 giri dell'ottava corsa del campionato F1 2026. Per quanto concerne invece gli orari TV su Sky già dalle ore 13:30 sarà possibile seguire il pre-gara.
La gara della Formula 1 di oggi è trasmessa in diretta in esclusiva da Sky. È possibile vedere il GP d'Austria sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', su NOW. La telecronaca è di Carlo Vanzini mentre il commento tecnico è affidato a Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli. La gara F1 di oggi al Red Bull Ring di Spielberg inoltre si può vedere anche in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e in streaming gratis sul sito tv8.it con la differita che inizia alle ore 18:30.