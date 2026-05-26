Marotta chiama Percassi, l’Inter piomba su Marco Palestra prospetto perfetto: giovane, pronto, duttile

Marco Palestra è il nome caldissimo per il calciomercato dell’Inter. Milan, Napoli e Juve sono alle prese con le reciproche rifondazioni, il club nerazzurro prova ad anticipare i tempi: Marotta è già in contatto con Percassi e l’Atalanta proprietaria del cartellino.

In un autentico terremoto sulle panchine di una Serie A appena conclusasi con dei risultati e verdetti a dir poco sorprendenti, c'è chi sta già programmando la prossima stagione con anticipo e totale serenità. E' l'Inter del Double che si è subito immersa in manovre di calciomercato per offrire a Cristian Chivu nuovi elementi da integrare per una squadra ancor più competitiva su ogni fronte. Mentre la maggior parte delle dirette concorrenti, dalla Juve al Milan passando per il Napoli sono alle prese con rifondazioni e rivoluzioni, l'Inter ha già mosso i primi passi per la prossima stagione, sul mercato giocatori con le idee precise, tra le quali spicca l'obiettivo numero uno: Marco Palestra del Cagliari ma di proprietà dell'Atalanta. Con cui il Presidente Marotta ha già parlato, direttamente con il suo omonimo di ruolo, Percassi.

L'Inter già sul mercato: Milan, Napoli e Juve impegnate nella ricostruzione

L'Inter non accelera, continua la sua andatura elevata in modo costante. Anche approfittando del caos che il finale di stagione ha scatenato sulle panchine di altri club. Il Milan è sotto scacco da parte di Gerry Cardinale che, di fronte al fallimento stagionale, ha fatto piazza pulita. Al momento i rossoneri sono senza vertici dirigenziali e sportivi con il club affidato a Ibrahimovic che avrà il compito di ripartire praticamente da zero. La Juventus è alle prese con i confronti tra Spalletti, Comolli e la dirigenza per non sbagliare programmazione, ben consapevoli che l'approdo in Europa League equivale a una revisione completa di obiettivi su cui tornare a lavorare. Anche il Napoli, sereno secondo, è piombato nel dopo Conte, con De Laurentiis che sta lavorando per trovare l'immediato sostituto, senza sbagliare.

Marco Palestra in azione contro l’Inter: il giovane difensore esterno ha giocato a Cagliari ma è di proprietà dell’Atalanta

Le mosse di mercato dell'Inter: Paz lontano, Palestra molto più vicino

In tutto questo, l'Inter naviga in acque tranquille e si è già mossa sul mercato. Se sul fronte Nico Paz, Fabregas ha praticamente chiuso ai nerazzurri per una serie di comportamenti sgraditi da parte del club nei confronti del giocatore e della società lariana, Marotta è sceso in campo in prima persona per concludere su un altro obiettivo sensibile seguito da tempo: Marco Palestra. Un prospetto che non fa sognare la tifoseria ma che rappresenta l'identikit perfetto del progetto Inter: giovane, di prospettiva, già pronto e perfettamente integrabile negli schemi di Chivu. Apparentemente non esistono ostacoli: a Cagliari non resterà ma a decidere il suo destino sarò l'Atalanta, proprietaria del cartellino e proprio con gli orobici sono iniziate le immediate trattative in anticipo sui tempi e possibili intromissioni.

Marco Palestra in Nazionale maggiore, chiamato da Gennaro Gattuso nella amara partita contro la Bosnia

Marco Palestra, identikit perfetto per l'Inter: giovane, pronto, duttile

Marco Palestra ha vissuto una stagione particolarmente importante, quella della possibile maturità calcistica a soli 21 anni: eletto miglior difensore del campionato, ha assaggiato anche la Nazionale maggiore. Il contratto che lo lega all'Atalanta fino al 2029 non appare un problema, così come l'attuale costo del cartellino, attorno ai 30 milioni, tantomeno l'attuale ingaggio inferiore ai 300 mila euro. Ma ciò che intriga maggiormente è l'aspetto tattico: nel 3-5-2 di Chivu può ricoprire tranquillamente un doppio ruolo, sulle fasce, spostandosi sul suo piede naturale a destra o occupando la corsia opposta. Un elemento che lo porta vicinissimo all'Inter al di là di eventuali ulteriori manovre di mercato, in primis la possibile uscita di Dumfries.

Marco Palestra ha vissuto la sua miglior stagione sportiva quest’anno col Cagliari, a soli 21 anni

Palestra, infatti, potrebbe arrivare all'Inter indipendentemente dal destino di Denzel Dumfries che ha una clausola rescissoria di oltre 20 milioni entro luglio e attorno al quale, come l'estate scorsa, suonano diverse sirene di mercato. La sua posizione probabilmente resterà cristallizzata fin dopo i Mondiali, per capire cosa sarà successo e come sarà la posizione del giocatore e dell'Inter sul mercato. Ma l'affare Palestra dovrebbe concludersi ben prima e potrebbe essere un quid ulteriore e non una alternativa all'olandese.