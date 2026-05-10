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Il Milan si sveglia troppo tardi, l’Atalanta vince 3-2: Allegri si gioca la Champions con la Roma

L’Atalanta a San Siro e vince per 3-2 contro un Milan a due facce. Gol di Ederson e Zappacosta nel primo tempo, nella ripresa il sigillo di Raspadori. Poi negli ultimissimi minuti le reti di Pavlovic e Nkunku. Milan e Roma con 67 punti si giocano la Champions.
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A cura di Alessio Morra
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Il Milan perde ancora. La squadra di Allegri in casa è stata battuta dall'Atalanta, che ha giocato una partita perfetta contro i rossoneri, che dopo aver giocato per un'ora in modo pessimo nel finale hanno trovato due gol con Pavlovic e Nkunku. Il Milan nelle ultime due giornate si giocherà il posto in Champions con la Roma, che vincendo a Parma ha agganciato, a quota 67, il Milan.

Gol di Ederson e Zappacosta

Un primo tempo imbarazzante quello del Milan, che contro l'Atalanta è stato piccolo piccolo. La squadra di Palladino gioca bene, e gioca pure tranquilla, non avendo più materialmente tra le proprie mani la chance di qualificarsi per l'Europa – ma è nelle mani dell'Inter. L'Atalanta fa ciò che vuole, maramaldeggia, e dopo meno di 7 minuti trova il gol del vantaggio con Ederson, che con un tiro preciso supera Maignan. Il portiere francese vede calciatori nerazzurri arrivare da ogni parte, le occasioni del raddoppio non mancano per l'Atalanta, che spinge e attacca facendo praticamente ciò che vuole.

Il gol del 2-0 arriva ed era ampiamente prevedibile, lo realizza Zappacosta che fa ciò che vuole, arriva indisturbato e sotto porta supera Maignan. Il Milan non c'è. Leao viene ammonito, era diffidato e salterà la prossima partita, poi si divora un gol. Nel finale di tempo l'Atalanta difende, il Milan al di là di un tiro da lontano non è mai pericoloso e si prende fischi infiniti da tutto lo stadio al rientro negli spogliatoi.

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Raspadori segna e chiude la partita

Allegri si ripresenta con Nkunku, Leao fa uno sforso e ci prova, è il suo canto del cigno. Poco dopo l'Atalanta riparte e va un'area all'altra, a chiudere è Raspadori con un tiro di una potenza inaudita, un umiliante 3-0 per il Milan, che al netto di un'altra serie di cambi, non cambia ritmo.

Il Milan realizza due gol negli ultimissimi minuti, ma non bastano

Il Milan con il passare del tempo continua a spingere, alla ricerca almeno del gol della bandiera. Fullkrug segna ma è fuorigioco, segna invece un gol buono Pavlovic, che fissa l'incontro sull'1-3. La squadra di casa continua a crederci. Nkunku ottiene un calcio di rigore, per un contatto leggero di de Roon. Il francese trasforma, è 2-3. Il finale è all'arma bianca, ma il gol del pari non arriva. L'Atalanta vince. Il Milan resta a 67, pari con la Roma.

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