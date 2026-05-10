Il motivo che ha portato l’arbitro Chiffi al VAR per dare rigore alla Roma: ha cambiato idea su Rensch

L’arbitro Chiffi ha cambiato idea dopo la revisione al VAR dell’azione che ha portato al rigore per la Roma. Al monitor il direttore di gara ha visto davvero com’è andata nel contatto tra Britschgi e Rensch.

La sfida tra Parma e Roma si è decisa negli ultimissimi minuti di recupero con la rete iniziale di Rensch per il pareggio momentaneo giallorosso prima del 2-3 messo a segno da Malen su rigore proprio per trattenuta sullo stesso Rensch. Ma il penalty è arrivato a seguito di una revisione al VAR da parte dell'arbitro Chiffi il quale inizialmente aveva preso tutt'altra decisione. Il direttore di gara aveva fischiato una trattenuta di Rensch su Britschgi in area di rigore colpevole, a suo dire, di aver commesso lui fallo in attacco.

Ma fin da subito si era capito che qualcosa non tornasse. Il cross da destra sembrava diretto verso l'esterno giallorosso che però finisce a terra nonostante sembrasse in vantaggio. E allora Mazzoleni richiama Chiffi all'on field review annunciando la propria decisione dopo aver rivisto al monitor l'azione: "A seguito di revisione, il calciatore numero 27 del Parma trattiene un avversario in area di rigore. Decisione finale: calcio di rigore e ammonizione". Di fatto Chiffi ha punito chi si è aiutato di più.

Rensch si trova fin da subito davanti a Britschgi.

Nell'azione rivista da Chiffi infatti è stato messo in evidenza un solo aspetto: ovvero chi avesse trattenuto maggiormente l'altro calciatore. Di fatto, nonostante la decisione finale, anche Rensch pare aiutarsi col braccio sinistro sulla schiena di Britschgi il quale però si aiuta maggiormente rispetto al suo avversario aggrappandosi all'esterno giallorosso impedendogli di giocare. Il braccio di Rensch invece è stato valutato come marginale in sala VAR portando Chiffi a cambiare completamente il proprio giudizio iniziale sull'azione.

Rensch riesce ad aggirare la marcatura di Britschgi e il suo suo braccio non colpisce e non trattiene il difensore del Parma a differenza di quest'ultimo che invece si occupa solamente di impedire fisicamente con una cintura al giocatore romanista di arrivare sul pallone.

Chiaramente si vede benissimo come Rensch avesse preso subito il tempo al difensore del Parma portandosi davanti. A quel punto infatti è difficilissimo pensare a un fallo in attacco come invece aveva valutato inizialmente il direttore di gara. Beffa per il Parma dunque, anche doppia, dato che Britschgi era già ammonito e dunque è stato espulso costringendo gli emiliani a giocare i minuti di partita restanti in dieci uomini. In sostanza appare comunque corretta la decisone del VAR di richiamare Chiffi per il fallo di Britschgi su Rensch.