Gasperini spiazzato dalla risposta di Dybala non sicuro di restare alla Roma: “Ha detto così?”

Gian Piero Gasperini ha parlato di quanto accaduto in Parma-Roma e poi ha sentito la risposta di Dybala che non sa ancora quale sarà il suo futuro in giallorosso: “Lui ha detto così?”.

Gian Piero Gasperini ha parlato al termine della partita vinta in extremis dalla sua Roma in casa del Parma per via di quei due gol segnati in pieno recupero, il secondo soprattutto, su calcio di rigore per fallo su Rensch. L'allenatore giallorosso è visibilmente sollevato e sereno in volto dopo aver trascorso attimi davvero di tensione a seguito del momentaneo 2-1 di Keita. Ai microfoni di Sky però oltre a parlare della partita, Gasperini è stato esortato anche a dare un suo commento alle parole di Dybala che ha parlato del suo futuro alla Roma:

"L'unica cosa che posso dire è che il derby è l'ultima mia partita davanti alla gente della Roma, è quello che dice il contratto – spiega -. La mia idea e la mia volontà me la tengo per me e la società non mi ha avvicinato finora". Ebbene Gasperini ha risposto sorpreso: "Ha detto così? Magari chi lo sa, c'è sempre una settimana di tempo per il derby ma Paulo oggi è stato bravissimo entrando dopo tanto tempo, peccato non averlo avuto per molto".

L’esultanza di Soulé e Malen dopo il primo gol.

Gasperini ha poi parlato della partita e di ciò che è accaduto in campo: "Il Parma ha battagliato alla grande, giustamente, abbiamo avuto tante occasioni – e aggiunge ancora -. Rensch ha fatto gol e rigore e in termini di risultato ha cambiato la partita ma contro una squadra che stava così bene come il Parma non era così facile, abbiamo avuto un grande spirito noi però, abbiamo avuto occasioni importanti con Malen, Suzuki ha fatto un paio di parate incredibili e sembrava una partita un po' stregata".

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Il tecnico dei giallorossi è però soddisfatto di quanto visto in campo e di certo non si nasconde: "Oggi è la dimostrazione di come voglia raggiungere il risultato questa squadra – e poi ha proseguito su DAZN – Capisco che per il Parma perdere così posso far male ma penso che la Roma abbia meritato". Piccola curiosità sul rigore calciato da Malen visto che la palla sembrava tra le mani di Dybala: "È una tecnica, così tutti andavano su di lui per distrarlo, e e poi l'ha presa Malen la palla".