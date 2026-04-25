La Roma non sbaglia e vince a Bologna con Malen e El Aynaoui: Gasperini si riavvicina alla Champions

Uno-due nel primo tempo e Bologna KO: la Roma di Gasperini vince e si prende tre punti pesantissimi per continuare a sperare nel 4° posto. Malen prima e El Aynaoui poi chiudono il match in 45 minuti. Gialorossi a due punti dalla Juve, attesa a San Siro dal Milan.

Una Roma formato trasferta che non ha per nulla subito le polemiche e le situazioni extra calcio che hanno accompagnato la settimana giallorossa fino all'allontanamento di Claudio Ranieri da parte della società che ha sollevato l'ex tecnico dal ruolo di senior advisor consegnando le chiavi della squadra a Gasperini. Malen a inizio primo tempo e El Aynaoui poco prima dell'intervallo segnano i gol decisivi che permettono ai giallorossi di battere il Bologna, salendo a quota 61, a -2 dalla Juve che occupa il 4° posto e che sarà ospite del Milan.

Un primo tempo importante, di carattere e personalità da parte della Roma che era chiamata ad una gara delicatissima in terra bolognese. Ma a fare meglio ed essere più concreti sono stati gli uomini di Gasperini rispetto ai rossoblù di Italiano che hanno subito il maggior dinamismo giallorosso. E soprattutto la straripante potenza di Malen, il bomber olandese in prestito a Roma che è stato il man of the match nei primi 45 minuti. In cui la difesa del Bologna è ammattita per cercare di fermarlo: dopo solo 7 minuti di gioco il risultato era già di 1-0 per gli ospiti, autore della rete proprio Malen che supera Ravaglia e regala la prima gioia a Gasperini.

La seconda arriva a ridosso del fischio dell'intervallo, quando l'olandese entra ancora nell'azione del raddoppio ma questa volta si inventa uomo assist, per la conclusione di El Aynaoui che porta il tabellino sullo 0-2. E il Bologna? La squadra di Italiano si aggrappa a Castro ma l'argentino delude, fallendo la possibilità di accorciare sui giallorossi. Anche Orsolini non trova mai la via giusta del gol, anche se lo fa nel secondo tempo quando l'attaccante resta sotto la doccia a favore di Odgaard: gran tiro, Svilar finalmente battuto ma è la traversa a negare la gioia del gol che avrebbe di fatto riaprire la partita, sempre in mano ad una Roma che, comunque soffre e fa arrabbiare non poco Gasperini.

Il finale vede in campo anche Paulo Dybala, la Joya di rientro dopo un lunghissimo stop che gli ha fatto saltare gran parte della stagione. A fargli posto, il man of the match, Malen uscito dal Dall'Ara tra gli applausi. Così come la Roma che si prende i tre punti in palio e si riporta alle spalle della zona Champions League in attesa di sapere come finirà Milan-Juventus di domenica sera.