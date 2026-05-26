Malen ha cambiato la Roma, il video virale annuncia il riscatto ufficiale: “Bobby resta”

L’arrivo dell’attaccante a gennaio ha cambiato la stagione. L’ex Aston Villa in giallorosso fino al 2030 per un costo complessivo di circa 29 milioni (bonus compresi).

Donyell Malen è il calciatore che ha cambiato la stagione della Roma. L'ha presa per mano e, a suon di gol, l'ha trascinata in Champions League. Arrivato in prestito a gennaio scorso dall'Aston Villa, ha avuto impatto devastante sulla Serie A da subito. E adesso che l'impresa sportiva è realizzata, arriva anche la conferma ufficiale da parte della società: il 27enne attaccante olandese è stato riscattato a titolo definitivo (circa 29 milioni di euro complessivi tra somma per il prestito, 2 milioni, e l'acquisto, 25 milioni, oltre a una serie di bonus). Resterà in giallorosso fino al 2030 percependo uno stipendio da 4 milioni netti a stagione.

L'AS Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Donyell Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030 – si legge nella nota ufficiale della società capitolina -. L'attaccante olandese, arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso.

"Bobby resta", il video dell'annuncio mentre beve un caffè al bar

"Sei Bobby e resterai a Roma?". "Sì, Bobby resta a Roma!". La Roma e Malen hanno scelto un modo molto originale per rilanciare la notizia dell'acquisto a titolo definitivo. Il calciatore arriva nei pressi di un bar a bordo di un treruote, lo parcheggia e si accomoda al tavolino dove si trova una persona intenta a leggere un giornale. Il cameriere serve il caffè, il giocatore ringrazia e fa un sorso. A quel punto l'uomo si manifesta da dietro le pagine del quotidiano e pone la domanda fatidica. La risposta è un "sì" pronunciato sfoggiando un largo sorriso.

I gol di Malen decisivi per la Roma in Champions

Malen è il jolly che mancava alla Roma in attacco. E quando Gasperini l'ha pescato dal mazzo di carte di gennaio ha ribaltato le gerarchie sul rettangolo verde. I numeri non dicono tutto ma tracciano la cornice entro la quale prende corpo la narrazione sull'efficacia dell'olandese.

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Eccone alcuni che fotografano il suo rendimento a partire dal dato complessivo di 20 presenze e 15 reti: Serie A 18 presenze (tutte da titolare), 14 gol + 2 assist, 70 tiri totali (31 in porta, 44% accuracy). Minuti giocati: 1.478. Media gol/partita altissima (0.78). Europa League 2 presenze, 1 gol + 1 assist, 210 minuti giocati.

L'olandese devastante in attacco

Un video pubblicato dalla Lega Serie A descrive bene qual è l'impatto di Malen in attacco e quali sono le sue peculiarità nel gioco che gli chiede di fare Gasperini.

"Di tutti i gol segnati – si legge nella descrizione fatta dalla Lega, con tanto di video a corredo – quello contro la Juventus è forse il vero marchio di fabbrica di Malen: una lettura paziente della linea difensiva alta dei bianconeri, che vengono man mano attirati dalla Roma in pressione alta per arrivare a creare lo spazio giusto per l’imbucata".