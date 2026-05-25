Serie A 2026/27, ecco tutte le date: quando esce il calendario e la lunga pausa Nazionali

La Lega Serie A ha ufficializzato le date: il campionato inizia domenica 23 agosto 2026 e termina il 30 maggio 2027. Il 5 giugno il sorteggio del calendario.

Il calendario della Serie A 2026/2027 sarà svelato ufficialmente il prossimo 5 giugno al Teatro Regio di Parma quando verrà effettuato il sorteggio degli abbinamenti, ma intanto la Lega ha già definito tutte le linee guida della nuova stagione, caratterizzata anche da una lunga pausa dedicata agli impegni delle Nazionali. Il campionato inizierà domenica 23 agosto 2026 e terminerà il 30 maggio 2027, con soltanto due turni infrasettimanali previsti nel corso della stagione: il 28 ottobre 2026 e il 6 gennaio 2027. Una scelta studiata per alleggerire il calendario e consentire alle squadre di gestire meglio gli impegni tra Serie A, coppe europee e Coppa Italia.

Nel corso della stagione sono previste anche quattro soste per lasciare spazio alle selezioni nazionali, le pause abituali di settembre e ottobre saranno comprese in un'unica soluzione che terrà i campionati nazionali in stand-by per 20 giorni: stop alla Serie A il 27 settembre, il 4 ottobre e il 15 novembre 2026, oltre al 28 marzo 2027, ultima sosta prima della volata conclusiva verso lo scudetto Confermata anche la tradizionale sosta natalizia, con la pausa fissata per il 27 dicembre.

Le date chiave della Serie A 2026/2027

Sorteggio del calendario: 5 giugno

Inizio campionato: 23 agosto 2026

Fine campionato: 30 maggio 2027

Turni infrasettimanali: 28 ottobre 2026 e 6 gennaio 2027

Sosta natalizia: 27 dicembre 2026

Soste Nazionali: 27 settembre, 4 ottobre, 15 novembre 2026 e 28 marzo 2027.

Il calendario della Coppa Italia

Anche la Coppa Italia prenderà il via in estate, con il turno preliminare programmato per il 9 agosto. Le big entreranno in scena dagli ottavi di finale, in programma il 2 e il 16 dicembre.

Le date della Coppa Italia

Turno preliminare9 agosto 2026

Trentaduesimi16 agosto 2026

Sedicesimi2 settembre 2026

Ottavi di finale 2 e 16 dicembre 2026

Quarti di finale 3 e 10 febbraio 2027

Semifinali 3 marzo (andata) e 21 aprile 2027 (ritorno)

Finale19 maggio 2027

Le semifinali saranno l'unico turno disputato con formula di andata e ritorno, mentre la finalissima si giocherà a Roma il 19 maggio 2027.