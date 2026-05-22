Il calendario di Jannik Sinner al Roland Garros 2026, tutte le date dall’esordio alla finale

Jannik Sinner si appresta a disputare il Roland Garros, l’unico Slam che non ha ancora vinto. Il numero 1 ATP esordirà il 25 maggio e conosce già le date di tutti i suoi incontri.

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Jannik Sinner si sta già allenando duramente al Roland Garros, dove è il favorito numero uno. Ha vinto tutti i tornei che ha disputato sul rosso in questa stagione, ha conquistato cinque titoli consecutivi, in questi cinque tornei ha perso appena tre set. Sinner esordirà contro Tabur a Parigi nella giornata di lunedì. Poi proverà ad andare fino in fondo fino alla finale che si terrà domenica 7 giugno, alle ore 15.

Le date delle partite di Sinner al Roland Garros 2026

Da diversi anni ormai il torneo dello Slam di Parigi inizia di domenica, ciò fa sì che il primo turno sia spalmato su tre giorni, ma sin dall'inizio viene stabilito chi sarà prima in campo tra la parte alta o bassa del tabellone maschile e femminile. Gli organizzatori hanno stabilito che i primi a giocare saranno i tennisti collocati nella parte bassa, sia per gli uomini che per le donne. Quindi esordio lunedì per Sinner, che essendo il numero 1 del mondo è nella parte alta del tabellone, che comanda. E a cascata è venuto fuori il calendario del Roland Garros. Si conoscono, di fatto, i giorni delle partite di Sinner.

Lunedì 25 maggio: primo turno

Giovedì 28 maggio: secondo turno

Sabato 30 maggio: terzo turno

Lunedì 1 giugno: ottavi

Mercoledì 3 giugno: quarti

Venerdì 5 giugno: semifinali

Domenica 7 giugno: finale

I rivali di Sinner al Roland Garros: all'esordio c'è Clement Tabur

Sinner giocherà lunedì contro il numero 165 ATP Tabur, giocatore francese entrato al Roland Garros tramite una wild card. Poi secondo turno, giovedì 28 maggio, o contro l'argentino Cerundolo, il meno forte dei due fratelli, o contro il britannico Fearnley. Sabato 30 maggio potrebbe esserci il primo vero rivale, tanto se sarà Moutet quanto lo spagnolo Landaluce, che potrebbe essere un test impegnativo. Lunedì 1 giugno si completeranno gli ottavi di finale, con il possibile derby con Luciano Darderi.

La sfida dei quarti sarà il 3 giugno, un mercoledì con un avversario imprevedibile. Perché il seeding direbbe Shelton o Bublik, non proprio a loro agio sul rosso. Semifinale altrettanto difficile da prevedere. Visto che né Auger-Aliassime né Medvedev né Cobolli sono arrivati così lontano a Parigi. La finale è il 7 giugno, da tabellone e da ranking Zverev e Djokovic i rivali ipotetici, ma occhio a Ruud e Jodar.