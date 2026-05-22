Tennis
video suggerito
video suggerito
Roland Garros

Medvedev ormai ha decodificato Sinner: “Sai già cosa farà, non ci sono sorprese”

Daniil Medvedev dice di sapere cosa serve a battere Jannik Sinner, visto che in campo “non ci sono sorprese” da parte del campione altoatesino. Ma c’è un piccolo problema…
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
Avatar autore
A cura di Paolo Fiorenza
Immagine
Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su
Roland Garros

Alla vigilia del Roland Garros, Daniil Medvedev dice di sapere come si può battere Jannik Sinner, ma c'è un piccolo problema: "È quasi impossibile". Il tennista russo spiega che lui già sa quello che farà l'altoatesino in campo, il modo in cui giocherà, ma gli ultimi confronti diretti (10-1 il parziale per Sinner, dopo che aveva perso i primi 6) dimostrano che decodificare qualcosa non significa poterlo sfruttare a proprio vantaggio per ribaltare il rapporto di forze.

Il 30enne moscovita ne ha parlato dopo la semifinale persa a Roma al terzo set, quando alla fine del secondo parziale, giocato benissimo da Medvedev contro un Sinner che appariva sfinito, è sembrato che il match potesse andare dalla parte di Daniil. Il russo tuttavia ha dovuto incassare la reazione del numero uno al mondo nel terzo set, prima del rinvio all'indomani quando poi Jannik ha chiuso agevolmente la pratica.

Daniil Medvedev si complimenta con Jannik Sinner dopo la semifinale di Roma
Daniil Medvedev si complimenta con Jannik Sinner dopo la semifinale di Roma

Medvedev sa bene ormai cosa gli farà Sinner in campo: "È difficile, ma bisogna provarci"

"Non c'è una formula contro Jannik – ha spiegato Medvedev – Devi solo, diciamo, colpire la palla molto bene, preferibilmente forte, correre molto ed essere pronto a tutto, perché è capace di effettuare qualsiasi colpo. In un certo senso, sai già cosa farà. Non ci sono sorprese, ma lo fa così bene, così precisamente, serve bene, risponde a tutto, che è molto difficile. Devi solo giocare il suo tennis ed essere migliore di lui, e questo è quasi impossibile. Ma d'altra parte, se riesci a vincere un set, allora puoi vincerne due, devi solo provarci".

Leggi anche
Sinner e Monfils ridono a crepapelle in panchina al Gael &amp; Friends: che show prima del Roland Garros

L'attuale numero 7 del ranking è consapevole di aver fatto le cose giuste a Roma, ma non è bastato, nonostante il quasi collasso di Sinner alla fine del secondo parziale: "Jannik ha dimostrato in molte partite che anche quando è in difficoltà, sia fisicamente che emotivamente, è comunque in grado di vincere molto spesso. D'altra parte in questa stagione ha perso solo due volte, quindi è molto difficile batterlo, e bisogna fare quello che ho cercato di fare nel secondo set ed essere in grado di farlo per uno, due o tre set. Nel terzo ho ceduto un po' male un turno di battuta, non sono riuscito a rispondere bene sul suo servizio prima della pioggia, e nemmeno dopo la pioggia, quindi non è andata".

Immagine
SERIE A
Allenatori Serie A, chi resta e chi se ne va: almeno 12 squadre rischiano di cambiare
Chi è Massimo Calvelli, il manager scelto da Cardinale per prendere decisioni importanti nel Milan
Perché il Como rischia la stangata in Europa: regole Uefa severe anche per i troppi stranieri presenti in rosa
Napoli in ritiro prima dell'ultima partita di Conte a Champions già sicura: è la mentalità del tecnico salentino
Quando si gioca l'ultima giornata di Serie A, il calendario delle partite: 5 le gare in contemporanea
Juve caos, Champions quasi sfumata: Spalletti medita le dimissioni, Elkann congela Comolli
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views