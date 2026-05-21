Andrea Pellegrino accede al tabellone del Roland Garros e scoppia a piangere: a 29 anni ha svoltato

Andrea Pellegrino vola nel tabellone principale del Roland Garros: dal sogno di Roma a Parigi battendo Cecchinato. Qualificato anche il giovane Cinà.

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Da Roma a Parigi, tutto nel segno delle emozioni forti. Andrea Pellegrino dopo l'exploit di Roma dove si è spinto fino agli ottavi di finale arrendendosi poi a Jannik Sinner, ha conquistato il tabellone principale del Roland Garros. Grazie alla vittoria sul connazionale Marco Cecchinato, il tennista pugliese per la prima volta in carriera si è guadagnato la chance di giocare in un torneo dello Slam. Una gioia enorme per Pellegrino che si è lasciato andare alle lacrime: a 29 anni un altro grandissimo risultato per questo ragazzo che ha vissuto gran parte della carriera nel circuito Challenger. Sembra essere arrivato il momento della svolta. E come se non bastasse poco dopo anche il giovane Cinà è riuscito nella stessa impresa, battendo Alexis Galarneau.

Andrea Pellegrino per la prima volta nel tabellone di uno Slam

Parigi dunque è già iniziato per Andrea che ha affrontato tre partite nel tabellone di qualificazione. Ha dovuto battere prima Moreno De Alboran, poi la 31a testa di serie Harris e infine Cecchinato, uno che ha un feeling speciale con la terra rossa del Roland Garros. Indimenticabile infatti la semifinale conquistata dal Ceck nel 2018, in un periodo di transizione per il tennis azzurro. Nel primo set, il giocatore siciliano ha tenuto testa a Pellegrino, bravo ad imporsi al tie-break ma poi non c'è stata storia con un perentorio 6-2. Bello e caloroso il saluto tra i due.

Le lacrime di gioia di Andrea Pellegrino

Festa grande dunque per il giocatore pugliese che dunque giocherà il primo turno dello Slam all'ombra della Tour Eiffel. Dopo aver concretizzato il match point, è arrivato l'abbraccio con i componenti del suo team. Un momento che Andrea Pellegrino non dimenticherà mai, e che è stato celebrato anche con le lacrime. Quando si è seduto in panchina, le emozioni sono venute fuori in modo dirompente per questo ragazzo che sta vivendo un momento magico. Asciugamano sul volto mentre tutto il pubblico gli rivolgeva un applauso affettuoso.

Pellegrino e Cinà nel tabellone principale

Si tratta di una prima volta assoluta per Pellegrino che non aveva mai giocato nel tabellone principale di un torneo dello Slam. Un mese di maggio memorabile per questo ragazzo che prima ha sorpreso tutti a Roma, ottenendo i primi successi a livello ATP in un Masters 1000 e poi ha concesso il bis nelle qualificazioni del Roland Garros. E ora anche il ranking sorride per Pellegrino che potrebbe migliorare anche il suo best, fermatosi alla posizione numero 125. Una gioia incontenibile.

Primo tabellone principale di uno Slam anche per Federico Cinà grazie alla vittoria contro Alexis Galarneau. Il giovane tennista italiano ora aspetta di conoscere il suo primo avversario nel main draw del Roland Garros, con la pattuglia azzurra che aumenta.