Quando gioca Sinner al Roland Garros: quanti giorni di recupero ha Jannik dopo la vittoria a Roma

Dopo la vittoria a Roma, Jannik Sinner avrà una settimana di tempo prima del Roland Garros: il suo esordio avverrà tra domenica e martedì prossimo. L’obiettivo è recuperare al meglio dagli sforzi dell’ultima striscia di partite e tornei vinti.

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Trionfando nella finale degli Internazionali d'Italia a Roma contro Casper Ruud, Jannik Sinner non solo ha virtualmente (e materialmente, visto che al Foro Italico glielo ha consegnato lui) ricevuto il passaggio di mano del trofeo dopo 50 anni da Adriano Panatta, ma anche scolpito più di un record che lo colloca già adesso nella storia del tennis. Il quinto torneo Masters 1000 vinto consecutivamente da inizio marzo ha tuttavia un costo pesante in termini di stress psicofisico: col Roland Garros alle porte, sarà fondamentale per il 24enne altoatesino sfruttare ogni giorno che lo separa dall'esordio nel secondo torneo del Grande Slam stagionale per recuperare al meglio.

Tutti i record di Jannik Sinner dopo aver vinto Roma: c'è dentro una fatica immane

Sinner ha vinto le ultime 29 partite giocate, perdendo solo 3 set: una striscia che quest'anno gli ha fatto mettere in bacheca Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid e Roma. Quest'ultimo era l'unico Masters 1000 che gli mancava: dunque Jannik è il secondo giocatore della storia dopo Novak Djokovic a completare il ‘Career Golden Masters', vale a dire vincere tutti e 9 i Masters 1000 in carriera. Il campione azzurro è peraltro il più giovane di sempre a riuscirci, a 24 anni: il serbo lo fece a 31.

Jannik Sinner bacia il trofeo vinto a Roma

Inoltre nessuno nella storia del tennis aveva mai vinto 6 tornei Masters 1000 di fila (il massimo in precedenza era 4), visto che ai cinque citati bisogna aggiungere Parigi indoor vinto a fine 2025. Così come nessuno aveva vinto – come ha fatto lui – 34 partite consecutive nei 1000 (Djokovic era arrivato a 31). E ancora, vincendo Roma dopo Monte Carlo e Madrid, Sinner ha completato il tris dei Masters 1000 sulla terra battuta nella stessa stagione, cosa riuscita solo a Rafael Nadal nel 2010.

Cosa farà Sinner durante questa settimana prima del Roland Garros: "Staccherò dal tennis"

Sono stati due mesi non solo di vittorie, ma anche di fatiche immani, che sono state sul punto di presentare il conto a Sinner nella semifinale del Foro Italico contro Daniil Medvedev, quando nella serata di venerdì Jannik è sembrato quasi collassare al termine del secondo set vinto dal russo. Poi il numero uno al mondo ha scavato nel suo serbatoio attingendo a tutte le proprie risorse e riuscendo a risollevarsi nel terzo set (prima del rinvio e dell'agevole conclusione il giorno dopo), ma resta un campanello d'allarme che non può essere ignorato alla vigilia del Roland Garros.

Quando esordirà Sinner al Roland Garros: tre date possibili

Il torneo parigino inizierà (per quanto riguarda il tabellone principale, le qualificazioni sono partite oggi) domenica prossima 24 maggio. Sinner ha dunque una settimana per cercare di ritemprarsi sia dal punto di vista fisico che delle energie nervose. "Nei prossimi giorni mi allenerò poco – ha detto in conferenza dopo la finale di Roma – Voglio stare con la mia famiglia, staccare dal tennis, mi preparerò direttamente a Parigi. Ora è importante riposare e fare le cose giuste".

Il primo turno del Roland Garros (uomini e donne) è spalmato su tre giorni: domenica 24, lunedì 25 e martedì 26. Sinner giocherà dunque sicuramente il suo match di primo turno in uno di questi tre giorni, potendo contare su un riposo che potrà andare da 6 a 8 giorni. Detto che appare altamente improbabile che gli organizzatori lo mandino in campo domenica, lunedì potrebbe essere il giorno giusto per rivedere in campo Jannik in una partita ufficiale da testa di serie numero uno e favoritissimo del torneo parigino. Quanto a conoscere il tabellone di Sinner, bisogna attendere il sorteggio che sarà giovedì 21 maggio.