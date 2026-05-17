Lotta salvezza, Cremonese e Lecce si giocano tutto all’ultima giornata: combinazioni e spareggio

Cremonese e Lecce si giocheranno la permanenza in Serie A nella 38a giornata. Questo è lo scenario per la zona salvezza dopo i risultati del 37° turno che hanno visto la squadra grigiorossa vincere in casa dell'Udinese 1-0 e i salentini vincere all'ultimo respiro sul campo del Sassuolo 2-2. Se il Cagliari vincendo con il Torino è matematicamente salvo, le squadre di Giampaolo e Di Francesco proveranno a gettare il cuore oltre l'ostacolo negli ultimi 90′. Ora la classifica dice: Lecce 35 e Cremonese 34.

Lecce e Cremonese, la situazione in zona retrocessione

Incredibile quanto successo al Mapei Stadium. Il Lecce dopo aver rischiato più volte il tracollo, ha trovato la rete della vittoria al minuto numero 96 con Stulic. Una rete da tre punti e dal sapore della salvezza dopo i botta e risposta tra Cheddira (doppietta), Laurienté e Pinamonti. Una marcatura che ha permesso agli uomini di Di Francesco di sorpassare all'ultima curva la Cremonese. Un gol di Vardy infatti ha permesso ai lombardi di imporsi a Udine, ma non di salire al quartultimo posto visto che nulla è cambiato in classifica rispetto all'inizio del match.

Vardy esulta dopo il gol all’Udinese

L'unica cosa cambiata sono i minuti rimanenti alla fine del campionato. Tutto si deciderà nella 38a giornata con il Lecce che ha dalla sua sia la posizione in graduatoria, e sia il fatto di avere una partita più alla sua portata. La formazione giallorossa affronterà infatti al Via del Mare un Genoa che non ha più niente da chiedere al suo campionato. La Cremonese invece se la dovrà vedere contro un Como a caccia di punti fondamentali per coltivare il sogno Champions.

Le combinazioni della lotta salvezza per Lecce e Cremonese nell'ultima giornata

Lecce salvo se. Il Lecce a quota 35 sarebbe certamente salvo vincendo la sua partita contro il Genoa diventando irraggiungibile. Potrebbe restare in Serie A anche con un pareggio se la Cremonese dovesse pareggiare o perdere. In caso di sconfitta, solo una sconfitta dei rivali permetterebbe ai salentini di conquistare la salvezza.

Cremonese salva se. La Cremonese invece si salva se vince e il Lecce contemporaneamente pareggia o perde. Questo l’unico scenario possibile per sperare di rimanere in Serie A.

Lo spareggio. C’è anche l’ipotesi di un possibile spareggio se le due squadre dovessero arrivare a pari punti. Questa possibilità si concretizzerebbe solo con una sconfitta del Lecce, ed un pareggio della Cremonese con il Como. In questo caso niente classifica avulsa ma spareggio salvezza in campo neutro e in gara secca, con calci di rigore in caso di tempi regolamentari in parità.