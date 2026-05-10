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La Cremonese vince e torna a lottare per la salvezza con il Lecce: Fiorentina salva, Cagliari quasi

La Cremonese batte il Pisa e si riporta a un solo punto dal Lecce. Sarà bagarre a due giornate dal termine per l’ultimo posto salvezza. Cagliari quasi al sicuro, Fiorentina salva matematicamente.
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A cura di Alessio Morra
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La lotta salvezza si è riaperta. La Cremonese battendo il Pisa 3-0 sfrutta in pieno il turno casalingo e si porta a una sola lunghezza del Lecce. Sarà dunque un finale thrilling per grigiorossi e giallorossi che nei prossimi 180 minuti si giocano un posto nella prossima Serie A. La vittoria rotonda della squadra di Giampaolo tiene il Cagliari ancora a un punto dalla matematica salvezza. Mentre la Fiorentina con lo 0-0 interno con il Genoa si mette totalmente al sicuro.

Cremonese-Pisa 3-0

Il Pisa è retrocesso, è ultimo e negli ultimi quattro mesi ha vinto solo una partita. Per la Cremonese l'occasione era ghiotta. La partita è terminata 3-0, con due cartellini rossi per i nerazzurri che hanno retto in avvio ma dopo il doppio giallo di Bozhinov sono crollati. Vardy apre le danze con un gol magnifico, nella ripresa letale è il contropiede che produce il raddoppio di Bonazzoli, poi il tris di Okereke, nel mezzo l'espulsione di Loyola per un fallo terrificante su Pezzella.

La Cremonese sale a quota 31 e si porta a una lunghezza dal Lecce, che ne ha 32 di punti. Un punto di differenza e un calendario che va analizzato con attenzione. Giampaolo affronterà Udinese e Como, mentre Di Francesco avrà Sassuolo e Genoa. Insomma bisognerà vedere cosa accade minuto per minuto.

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Cagliari a un punto dalla salvezza

Il Cagliari ne ha 37. Quindi tecnicamente potrebbe essere superato da entrambe e per stare tranquillo ha bisogno di un altro punticino, a patto che però le due inseguitrici vincano sempre. Dunque salvezza assai probabile, ma ancora non matematica.

Le mani di De Gea decisive per la Fiorentina contro il Genoa.
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Fiorentina-Genoa 0-0

La certezza invece ce l'ha la Fiorentina, che pareggiando 0-0 con il Genoa anche matematicamente esce dall'incubo, che ormai era già il passato da qualche settimana. Il finale di stagione non è stato brillante per la squadra di Vanoli che nelle ultime quattro partite ha segnato solo un gol e ottenuto tre pareggi. Ma bastano e avanzano per salvarsi e programma la prossima stagione.

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