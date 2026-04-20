Il Lecce riprende la Fiorentina, finisce pari la sfida salvezza: viola a +8 sul terzultimo posto

Finisce 1-1 lo scontro salvezza al Via del Mare tra Lecce e Fiorentina. La viola era passata in vantaggio nel primo tempo grazie al gol di Harrison. Nella ripresa però la squadra di Di Francesco trova il pari grazie al gol di Tiago Gabriel. I salentini con questo punto si riportano a condividere il terzultimo posto con la Cremonese a 28 punti mentre la squadra di Vanoli si tiene a distanza a quota 36, con +8 punti su grigiorossi e salentini.

Il gol di Harrison illude la Fiorentina nel primo tempo

La Fiorentina aveva chiuso il primo tempo in vantaggio di un gol grazie alla rete messa a segno da Harrison. Quest'ultimo con un sinistro a giro è riuscito a battere Falcone e a portare la squadra di Vanoli davanti all'intervallo. Un primo tempo a fiammate da una parte e dall'altra con le due squadre che si sono prima di tutto difese, senza scoprirsi troppo, cercando di sfruttare soprattutto i contropiede. Da uno di questi è poi scaturita l'occasione del vantaggio della Fiorentina brava a capitalizzare un capovolgimento di fronte e mettere la palla in rete.

Il Lecce ha reagito con le sgroppate di N’Dri ma Pongracic e compagni si sono difesi bene evitando qualsiasi pericolo. Una buona occasione l'ha avuta il Lecce con il tiro di Ngom poi parato da De Gea. In precedenza era stato invece Mandragora – autore dell'assist per Harrison – ad impensierire Falcone che però ha bloccato a terra senza grossi problemi la conclusione del centrocampista. Di fatto il primo tempo si chiude con il punteggio di 0-1 e la consapevolezza che il Lecce avrebbe dovuto fare qualcosa in più per impensierire la squadra viola.

Nel secondo tempo il Lecce spinge e trova almeno il gol del pari

E la ripresa infatti mostra un Lecce totalmente diverso. La squadra di Di Francesco entra in campo propositiva e convinta di poter riprendere la partita mettendo alle corde la Fiorentina. Entrano Banda e Stulic e l'attacco del Lecce cambia completamente volto. Proprio da una conclusione di Banda parata da De Gea, la palla finisce in calcio d'angolo. Il tiro dalla bandierina diventa così l'occasione d'oro per il Lecce di trovare il gol del pareggio grazie al colpo di testa di Tiago Gabriel su assist di Gallo che fa esplodere di gioia il Via del Mare.

Una mazzata per la Fiorentina che pensava già di prendersi tre punti portandosi a +11 sul terzultimo posto e chiudere virtualmente il discorso salvezza. Ma il Lecce è duro da affrontare, combattivo. La squadra di Di Francesco è su tutte le seconde palle e non concede quasi nulla alla Fiorentina. Il gol però non arriva e così al triplice fischio è 1-1.