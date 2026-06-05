Cobolli decide di allenarsi al posto della semifinale contro Arnaldi: regala un’emozione a due bambini

Flavio Cobolli dopo il ritiro di Arnaldi prima della semifinale del Roland Garros ha deciso di allenarsi regalando un’emozione a due giovanissime mascotte.

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Flavio Cobolli avrebbe dovuto giocare la semifinale del Roland Garros contro Matteo Arnaldi e invece ha deciso di allenarsi sul campo Philippe Chatrier. Dopo il ritiro del connazionale, messo al tappeto da un virus, il romano ha regalato un vero e proprio show dimostrando però ancora una volta la sua sensibilità. Come? Con un bellissimo gesto nei confronti di due bambini, rimasti delusi dagli sviluppi precedenti. Cobolli ha voluto infatti far ritrovare il sorriso a quelle che sarebbero state le mascotte che avrebbero accompagnato i tennisti durante l'ingresso in campo.

Il bel gesto di Flavio Cobolli nell'allenamento che ha sostituito la semifinale contro Arnaldi

Ci sono rimasti male i due piccoli appassionati quando hanno capito che non avrebbero più potuto entrare sul terreno di gioco del Roland Garros mano nella mano con Arnaldi e Cobolli, a causa del forfait del primo. Flavio Cobolli ha pensato a loro e li ha portati con sé mano nella mano quando si è presentato sul Centrale per iniziare il suo allenamento. Uno a destra e uno a sinistra, come se nulla fosse. Stesse procedure di un match normale e poi foto di rito, con un solo giocatore. Tutto tra gli applausi di tutti i presenti, che hanno capito la bellezza del gesto di Flavio molto apprezzato anche sui canali social del torneo.

Lo show di Cobolli con un tifoso

Cobolli ha cercato di allontanare il ricordo dell'inaspettato epilogo di quella che sarebbe dovuta essere la semifinale e che non è nemmeno iniziata. Una sessione di allenamento leggera in cui non sono mancati anche momenti divertenti. Ad un certo punto chiamato a gran voce da un gruppo di tifosi, Flavio ha invitato in campo un giovane tifoso presente sulle tribune. Il ragazzo si è catapultato sul terreno di gioco e ha iniziato a scambiare con il nuovo top ten, provando anche qualche colpo a sensazione. Insomma un modo per cercare di sopperire all'assenza del match e allo stravolgimento del programma e per colpire qualche palla e mantenersi caldo sulla strada che porta alla finale di domenica contro Zverev. Zverev che dal canto suo ha speso bellissime parole su Flavio, definito un ragazzo d'oro.