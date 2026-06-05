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Quando si gioca la finale del Roland Garros 2026, data e orario dell’incontro a Parigi

Domenica 7 giugno si disputerà la finale maschile del Roland Garros. In campo ci sarà un italiano tra Cobolli e Arnaldi e il vincente di Zverev-Mensik.
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A cura di Alessio Morra
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Domenica 7 giugno un tennista italiano giocherà la finale del Roland Garros. In campo ci sarà uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che si affronteranno stasera nella seconda semifinale. Chi vincerà sarà appena il quinto italiano in finale a Parigi. Il vincente di Cobolli-Arnaldi se la vedrà con Zverev o Mensik.

Cobolli e Arnaldi stanno disputando un torneo straordinario. Arnaldi è l'autentica rivelazione del torneo, essendo numero 104 ATP, ed è passato attraverso autentiche lotte. Cobolli è più affermato, sarà nella top ten. In ogni caso il finalista sfrutterà il varco lasciato da Sinner, uscito al secondo turno.

Data e orario della finale del Roland Garros 2026

La finale del torneo maschile del Roland Garros si giocherà domenica 7 giugno. Non prenderà il via prima delle ore 15. L'orario non cambierà. Perché sul centrale dello Chatrier c'è il tetto e dunque si giocherà anche in caso di pioggia. Il 6 giugno invece, alla stessa ora, è in programma la finale del torneo di singolare femminile tra la russa Mirra Andreeva e la polacca Chwalinska, proveniente addirittura dalle qualificazioni.

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Dove vedere la finale del Roland Garros in TV e streaming: forse anche in chiaro

Sarà Eurosport a trasmettere la finale del Roland Garros 2026. Il canale è visibile da parte degli abbonati di HBO Max, Discovery+, TIMVision, Prime Video Channels e DAZN. Telecronaca di Jacopo Lomonaco, Barbara Rossi e Andreas Seppi. La finale che avrà come protagonista uno tra Arnaldi e Cobolli si potrà seguire anche in chiaro sul NOVE, canale 9 del digitale terrestre.

Chi giocherà la finale del Roland Garros

Un italiano in finale a Parigi, un anno dopo Sinner e chissà magari vincente cinquant'anni dopo Adriano Panatta, che sarà premiatore. Per Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi già la semifinale è il miglior risultato di sempre in uno Slam. Chi vincerà vivrà la prima finale Major e lo farà al Roland Garros. L'altra semifinale la giocheranno Alexander Zverev, testa di serie numero 2 e numero 3 ATP che va a caccia del primo titolo Slam, dopo aver perso tre finali in tre tornei differenti, e il ceco Jakub Mensik, che è uscito da un torneo eroico, avendo vinto tutte partite lottatissime.

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