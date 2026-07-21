Calciomercato, news di oggi in diretta: Pep Guardiola nuovo ct dell’Italia, attesa la risposta. Como su Kean

Pep Guardiola nuovo ct della Nazionale azzurra. La giornata di oggi può essere già decisiva per capire se sarà sì pieno oppure no convinto. Si aspetta la risposta del tecnico catalano dopo la news esplosa lunedì. O magari servirà ancora un po' di pazienza, come sottolineato dal presidente Malagò. Maldini e Leonardo hanno incontrato il tecnico e gli hanno esposto un progetto di ampio respiro: non vogliono in semplice allenatore, ma (ri)costruire insieme a lui il calcio italiano del futuro.
In Serie A è la Roma a tenere banco: ha rilanciato l'offerta da 50 milioni al West Ham per Crysencio Summerville, il sì appare vicino ma piace anche Schjelderup per la fascia. Como scatenato: dopo il ritorno di Nico Paz e i colpi Milla, Cuenca, Kaiki e Liberali ce n'è un altro ‘pesante': Moise Kean è un'idea per l'attacco, i contatti sono partiti in via esplorativa. Cosa fa la Juve? Mateo Pellegrino è l'attaccante sul quale virare nel caso fosse impossibile arrivare a Kolo Muani (settimana decisiva). Attenzione a Vlahovic: se decide di restare, cambia tutta la strategia nel reparto offensivo. Questione portiere: col Dibu Martinez non è finita ancora. Inter, Romero costa caro: 50 milioni per il Tottenham e ingaggio monstre in Premier (12 milioni lordi, circa 6 netti). Tanti soldi, che la cessione (eventuale) di Bastoni all'Al-Hilal (70 milioni) può compensare. Napoli: accordo totale con Favasuli del Catanzaro ma serve prima cedere. Konstantinos Karetsas è il nome caldo per il Milan che ha già preso Gila e Gonçalo Ramos e a breve annuncia il rinnovo di Modric.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 21 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Moise Kean al Como, primi contatti per l'attaccante della Fiorentina
Moise Kean (nella foto sotto) è il colpo grosso che il Como può piazzare in questa sessione di mercato che ha già visto molto attivo il club lariano: dopo aver blindato la permanenza di Nico Paz e preso Kaiki, Cuenca e Milla, adesso è la punta viola e della Nazionale il prossimo obiettivo. Kean ha un contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029. Da pochi giorni è scaduta la clausola rescissoria da 62 milioni presente nell'accordo. Allacciati soltanto contatti esplorativi per ora.
Calciomercato Roma, all-in su Summerville. E spunta Schjelderup
Cinquanta milioni di euro è l'offerta della Roma all'Aston Villa per Summerville. È un rilancio ulteriore per prendere un calciatore che rientra nei piani di Gasperini. Fumata bianca in arrivo? Con ogni probabilità arriverà nelle prossime ore, questione di dettagli che vanno ancora limati. Ma ce n'è anche un altro… per la fascia, piace anche Andreas Schjelderup del Benfica. Esterno sinistro d'attacco, classe 2004, al Mondiale 2026 si è messo in mostra con la Norvegia (1 gol e 3 assist).
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 21 luglio
Sì o no. Pep Guardiola farà sapere a breve la sua risposta a Maldini e a Leonardo che nello scorso week-end lo hanno raggiunto per esporgli un progetto interessante, ambizioso, una nuova sfida per la sua carriera di allenatore: diventare il ct della Nazionale azzurra. Ma è molto di più del ruolo di selezionatore, il tecnico catalano avrà un ruolo centrale nella ricostruzione dell'intero movimento calcio italiano: è il progetto che gli è stato esposto, tocca a lui adesso pronunciarsi. Il piano b? Si conosce già: Andrea Pirlo, Roberto Mancini i nomi più gettonati. Sempre che dal cilindro non sia estratta la più classica sorpresa.
Roma-Summerville, il rilancio da 50 milioni di euro all'Aston Villa è un segnale chiaro: il club vuole dare a Gasperini le pedine che meglio esaltano il suo gioco. Ecco perché piace anche Schjelderup per la fascia. Il Como fa sul serio: pronto l'assalto a Moise Kean per l'attacco. Milan, fumata bianca vicina per Modric che resterà un altro anno in rossonero. La Juve prova a sbloccare Kolo Muani (ma deve cedere), in alternativa c'è l'affondo su Mateo Pellegrino. Attenzione, però, al possibile blitz per il ritorno di Vlahovic. Questione portiere: all-in sul Dibu Martinez, non è finita. Napoli-Favasuli, c'è l'accordo ma il club deve prima cedere. Inter, l'offerta dell'Al-Hilal per Bastoni si profila sostanziosa.