Calciomercato, news di oggi in diretta: Pep Guardiola nuovo ct dell’Italia, attesa la risposta. Como su Kean

Pep Guardiola nuovo ct della Nazionale azzurra. La giornata di oggi può essere già decisiva per capire se sarà sì pieno oppure no convinto. Si aspetta la risposta del tecnico catalano dopo la news esplosa lunedì. O magari servirà ancora un po' di pazienza, come sottolineato dal presidente Malagò. Maldini e Leonardo hanno incontrato il tecnico e gli hanno esposto un progetto di ampio respiro: non vogliono in semplice allenatore, ma (ri)costruire insieme a lui il calcio italiano del futuro.

In Serie A è la Roma a tenere banco: ha rilanciato l'offerta da 50 milioni al West Ham per Crysencio Summerville, il sì appare vicino ma piace anche Schjelderup per la fascia. Como scatenato: dopo il ritorno di Nico Paz e i colpi Milla, Cuenca, Kaiki e Liberali ce n'è un altro ‘pesante': Moise Kean è un'idea per l'attacco, i contatti sono partiti in via esplorativa. Cosa fa la Juve? Mateo Pellegrino è l'attaccante sul quale virare nel caso fosse impossibile arrivare a Kolo Muani (settimana decisiva). Attenzione a Vlahovic: se decide di restare, cambia tutta la strategia nel reparto offensivo. Questione portiere: col Dibu Martinez non è finita ancora. Inter, Romero costa caro: 50 milioni per il Tottenham e ingaggio monstre in Premier (12 milioni lordi, circa 6 netti). Tanti soldi, che la cessione (eventuale) di Bastoni all'Al-Hilal (70 milioni) può compensare. Napoli: accordo totale con Favasuli del Catanzaro ma serve prima cedere. Konstantinos Karetsas è il nome caldo per il Milan che ha già preso Gila e Gonçalo Ramos e a breve annuncia il rinnovo di Modric.

Le ultime notizie di calciomercato oggi 21 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.