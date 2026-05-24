Lecce e Cremonese a pari punti in classifica, chi retrocede in Serie B e come funziona lo spareggio

Il Lecce ha un piccolo vantaggio rispetto alla Cremonese quanto a combinazioni di risultati per la salvezza. In caso di pari punti a fine campionato si gioca uno spareggio in gare di andata e ritorno.

Lecce e Cremonese si giocano la salvezza all’ultima giornata di Serie A.

Lecce punti 35, Cremonese punti 34 in classifica. Una delle due finirà in B assieme al Verona e al Pisa (già retrocesse) al termine della 38ª e ultima giornata di Serie A. Ma non è detto… perché in caso di arrivo a punti, come da regolamento, sarà spareggio: giocato con gare di andata e ritorno, ed eventuali supplementari/calci di rigore a decidere la salvezza. Ecco perché i 90 minuti odierni possono cambiare tutto e non ha alcun valore il vantaggio acquisito dai lombardi negli scontri diretti (ko per 2-1 e vittoria per 2-0). Anzi, almeno sulla carta, sono i salentini ad avere il compito più agevole: affrontano in casa il Genoa (ampiamente al sicuro e, ormai, senza particolari motivazioni). Più difficile il compito dei grigiorossi che ospitano il Como a caccia di una vittoria fondamentale per sperare nell'aggancio alla zona Champions. E se i giallorossi sono padroni del loro destino (una vittoria blinderebbe la permanenza in A), non è così per i lombardi. A loro non basta vincere, devono sperare anche in un tonfo dei pugliesi.

Cosa serve al Lecce e alla Cremonese per salvarsi

Il gol di Stulic al 95° è stato il classico colpo di fortuna, della sorte che gira dalla tua parte e ti prende per mano. La rete segnata in pieno recupero ha regalato 3 punti pesantissimi (3-2 a Reggio Emilia col Sassuolo) in chiave salvezza e lasciato alla squadra di Eusebio Di Francesco l'opportunità di completare l'opera questa sera, al Via del Mare, davanti al pubblico amico e contro il Genoa. Cosa deve fare il Lecce per salvarsi? Le opzioni sono tre in base alla combinazione di risultati:

Lecce salvo se batte Genoa

Lecce salvo se pareggia col Genoa e la Cremonese non batte il Como

Lecce salvo se perde col Genoa e la Cremonese è sconfitta dal Como.

Diversa è la situazione dei grigiorossi che hanno la strada segnata e la consapevolezza che anche vincere potrebbe non essere sufficiente per evitare la retrocessione in B. L'unica combinazione di risultati possibile per la formazione di Marco Giamopaolo è questa:

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Cremonese salva se batte il Como e il Lecce non vince con il Genoa.

Cosa succede in caso di arrivo a pari punti: il regolamento dello spareggio

Lecce e Cremonese possono ancora concludere il campionato a pari punti. In una situazione del genere non contano gli scontri diretti né i criteri della classifica avulsa ma, in base al nuovo regolamento in vigore già da qualche anno, dovranno giocare uno spareggio. Un'opzione introdotta nella stagione 2022-2023 e alla quale finora s'è fatto ricorso una volta sola: l'11 giugno 2023, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, scesero in campo tra Spezia e Verona. Furono gli scaligeri a salvarsi grazie alla vittoria per 3-1.

Allora, però, la sfida decisiva venne disputata in sfida in gara secca e in campo neutro. Dal 2023-2024 la regola è cambiata: adesso lo spareggio si disputerebbe secondo il format andata/ritorno (quest'ultima in casa della squadra meglio piazzata a fine campionato) con eventuali supplementari e tiri di rigore.