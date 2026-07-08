Calciomercato, news di oggi in diretta: Vlahovic contatta la Juventus, vuole tornare. Il Milan chiude Gila

La Juve incontra gli agenti del Dibu Martinez, il nome preferito per la porta. Vicario è il piano B. Intanto Dusan Vlahovic ha contattato lui stesso i bianconeri, aprendo al ritorno e trovando la porta aperta. Il Milan trova l'accordo con la Lazio per Gila, la Juve valuta Stones a parametro zero per la difesa e punta Sorloth in attacco. Insigne alla Sampdoria, in queste ore svolgerà le visite mediche.
Le ultime notizie di calciomercato oggi 8 luglio e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre squadre di Serie A ed estere.
Vlahovic contatta la Juve: vuole ricucire i rapporti, ritorno possibile
Dusan Vlahovic potrebbe tornare alla Juventus, dopo la chiusura netta al rinnovo in seguito alla scadenza del suo contratto lo scorso 30 giugno. L'attaccante serbo, attualmente svincolato, ha contattato lui stesso i bianconeri per riaprire il dialogo, trovando la porta aperta da parte dell'Ad Carnevali.
Gila al Milan, i dettagli. Bennacer rescinde
Gila sarà un nuovo giocatore del Milan che ha intavolato una trattativa lampo con la Lazio e ha superato la concorrenza del Napoli, sul difensore già da diversi giorni. I biancocelesti riceveranno 30 milioni di euro, comprensivi di bonus, la cifra che avevano chiesto fin dall'inizio per il loro difensore. Il giocatore firmerà un quinquennale da 5 milioni di euro a stagione e si trasferirà alla corte di Amorim. La Lazio dovrò dare il 50% della rivendita al Real Madrid come previsto nell'accordo con i Blancos.
Sul fronte delle uscite invece il Milan saluta Bennacer che andrà a parametro zero all'Al-Shamal SC. Comincia per lui una nuova avventura in Qatar: il giocatore ha rescisso il contratto con i rossoneri un anno prima della naturale scadenza, mettendo fine a questo capitolo cominciato nel 2019.
Calciomercato Juve, oggi l'incontro con gli agenti di Dibu Martinez
La porta della Juventus non ha ancora un padrone e oggi potrebbe essere il giorno giusto per sciogliere qualche nodo. Carnevali e Massara, nuovo Chief Football Officer dei bianconeri, oggi incontreranno l'entourage del Dibu Martinez per capire se procedere con l'operazione e presentare la prima offerta all'Aston Villa. L'argentino è la priorità assoluta, ma se dovesse andar male c'è sempre la pista Vicario che è l'altro nome ancora in ballo.
Per l'attacco invece diventa complicata la trattativa con il PSG per il ritorno di Kolo Muani. I francesi hanno già rifiutato un'offerta e no vogliono ritrovarsi nella stessa situazione di un anno fa, per questo la Juve valuta con attenzione anche Sorloth (valutato 40 milioni, cifra ritenuta eccessiva) per evitare di restare scoperta in attacco, ma il francese è il profilo preferito dalla dirigenza. Per la difesa prende quota il nome di Stones svincolato dal Manchester City, un rinforzo a parametro zero su cui potrebbe aprirsi presto una traccia.
Le ultimissime notizie di calciomercato: le trattative di oggi 8 luglio
Il Milan piazza il colpo in difesa trovando l'accordo con la Lazio per Gila: pagherà 30 milioni di euro (bonus compresi), mentre il giocatore riceverà 5 milioni di euro a stagione per 5 anni. Superata la concorrenza del Napoli con un blitz improvviso e un'offerta che ha convinto i biancocelesti al primo colpo. Allo stesso tempo i rossoneri salutano Bennacer che rescinde il suo contratto (in scadenza nel 2027) per andare in Qatar, all‘Al-Shamal SC.
La Juve deve sistemare ancora la porta e Dibu Martinez è in pole. L'argentino, reduce dal passaggio ai quarti di finale ai Mondiali, si avvicina sempre più: oggi Carnevali e Massara incontreranno i suoi agenti e se l'affare non dovesse andar bene si virerà tutto su Vicario che è l'alternativa principale. Sciolto il nodo sul futuro di Zaniolo che rinnova con l'Udinese firmando un contratto di tre anni a 1.8 milioni di euro a stagione.