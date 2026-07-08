Calciomercato, news di oggi in diretta: Vlahovic contatta la Juventus, vuole tornare. Il Milan chiude Gila

La porta della Juventus non ha ancora un padrone e oggi potrebbe essere il giorno giusto per sciogliere qualche nodo. Carnevali e Massara, nuovo Chief Football Officer dei bianconeri, oggi incontreranno l'entourage del Dibu Martinez per capire se procedere con l'operazione e presentare la prima offerta all'Aston Villa. L'argentino è la priorità assoluta, ma se dovesse andar male c'è sempre la pista Vicario che è l'altro nome ancora in ballo.

Per l'attacco invece diventa complicata la trattativa con il PSG per il ritorno di Kolo Muani. I francesi hanno già rifiutato un'offerta e no vogliono ritrovarsi nella stessa situazione di un anno fa, per questo la Juve valuta con attenzione anche Sorloth (valutato 40 milioni, cifra ritenuta eccessiva) per evitare di restare scoperta in attacco, ma il francese è il profilo preferito dalla dirigenza. Per la difesa prende quota il nome di Stones svincolato dal Manchester City, un rinforzo a parametro zero su cui potrebbe aprirsi presto una traccia.