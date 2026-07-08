Veleni sull’Argentina, l’Egitto presenta un reclamo ufficiale alla FIFA: “Indagate sull’arbitro”

La federcalcio egiziana non ha perso tempo dopo l’eliminazione dai Mondiali contro l’Argentina e ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA chiedendo di indagare sull’arbitro francese François Letexier e sull’intera squadra che ha diretto il match, inclusi gli assistenti al VAR.

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L'Egitto non ci sta e dopo le accuse durissime fatte dal CT Hassam Hossan e da uno degli uomini simbolo Ziko, circa un'Argentina e Messi da portare in carrozza alla vittoria dei Mondiali con la benedizione di Infantino "per ragioni di marketing", passa agli atti formali: la Federazione calcistica egiziana, con intervento diretto e immediato del suo presidente Hany Abou Rida, ha annunciato di aver presentato un reclamo ufficiale alla FIFA contro l'arbitro francese François Letexier, che martedì ha diretto l'ottavo di finale vinto dall'Albiceleste 3-2 con una clamorosa rimonta nel finale sulla squadra nordafricana.

Il numero uno del calcio egiziano ha chiesto di aprire un'indagine sul 37enne arbitro francese, sottolineando che ha commesso gravi errori durante la partita e che ha "applicato due pesi e due misure", portando all'ingiusta eliminazione della squadra di Salah.

Abou Rida ha inoltre allargato la richiesta di indagine all'intera squadra arbitrale, compresi gli assistenti al VAR, a causa di quelli che ha definito errori evidenti, in particolare in occasione del gol annullato all'Egitto per un'infrazione all'inizio dell'azione parecchi secondi prima (rilevata dal medesimo VAR) e della rete finale di Enzo Fernandez che sarebbe stata viziata due volte per quanto accaduto poco prima dall'altra parte del campo, ovvero in primis una vistosa trattenuta di un calciatore egiziano al limite dell'area argentina nonché nel prosieguo dell'azione un fallo da rigore non fischiato su Salah. Tutto rivisto al VAR e non ritenuto meritevole di revisione.

E ancora, viene messo in discussione il comportamento della squadra arbitrale sul piano della gestione disciplinare, rilevando che l'Egitto ha ricevuto cinque cartellini gialli (uno per il CT) e un membro dello staff tecnico è stato espulso. L'Argentina ha invece terminato la partita senza ammonizioni. Il comunicato aggiunge che Abou Rida ha chiesto l'esclusione dell'arbitro transalpino e della sua squadra dalla fase finale dei Mondiali, avendo dimostrato quello che ha definito un "crimine di discriminazione" nei confronti della nazionale egiziana.

Il presidente della federcalcio ha infine elogiato il livello di gioco mostrato dalla nazionale contro i campioni in carica, definendoli degli eroi. "Torno a casa e non guarderò più nessuna partita del torneo – ha dichiarato dopo la partita il tecnico Hossan – È il mio modo di far sentire la mia voce e di rimanere fermo sulle mie posizioni. Non guarderò una sola partita, ve lo prometto. Abbiamo subìto un'ingiustizia, li abbiamo surclassati in ogni aspetto. Sembra che l'Argentina abbia esercitato pressioni sull'arbitro prima della partita, e questo è stato il risultato. Ci siamo meritati la vittoria. Ciononostante, ce ne andiamo a testa alta. Non c'è stato fair play, né rispetto".