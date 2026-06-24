Cosa succede a pari punti nei gironi dei Mondiali 2026, chi passa: regolamento e criteri FIFA

La FIFA ha stabilito dei criteri in caso di arrivo a pari punti tra due o più squadre nei gironi dei Mondiali 2026.

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I Mondiali 2026 vanno di corsa, si è arrivati già all'ultima giornata. Diverse squadre sono già qualificate per i sedicesimi, qualche nazionale è già pronta a fare i bagagli. Tutte le altre si giocano qualificazione e posizione nel girone, anche la terza che con il ripescaggio vale oro. In diversi raggruppamenti c'è la possibilità concreta di arrivo a pari punti. E in caso di parità di punti qual è il criterio che determina la posizione? La FIFA ha messo tutto nero su bianco scegliendo, come criterio principale, quello più semplice: il risultato del confronto diretto, ma questo ovviamente vale solo se sono due le squadre con lo stesso punteggio.

Il primo criterio a pari punti sono gli scontri diretti

L'arrivo a parità di punti è una possibilità concreta, sempre. Con dodici gironi le possibilità aumentano. E alla vigilia dell'ultima giornata è evidente che ci sia ancora tantissimo in ballo. In caso di parità di punti tra due o più squadre vengono presi in considerazione diversi criteri. Se gli stessi punti li ottengono due squadre il primo criterio è il confronto diretto, successivamente c'è la differenza reti e il maggior numero di gol nel confronto diretto. Va da sé che se c'è una parità di punti e una delle due squadre è riuscita a vincere racchiude i tre criteri principali.

In caso di parità ulteriore, che si materializza naturalmente se c'è stato un pareggio nel confronto diretto, si guarda alla differenza reti totale nel gruppo. Dovesse essere pari allora si valuterebbe il numero di gol segnati nel gruppo e con una ulteriore parità sarebbe presa in considerazione la classifica disciplinare, il parametro numero sei è quello relativo al Fair Play – insomma chi ha avuto meno cartellini sarebbe premiato – infine si valuterebbe il Ranking FIFA.

La Francia si gioca il primo posto con la Norvegia, hanno entrambe 6 punti.

I criteri in caso di arrivo a pari punti ai Mondiali

Punti ottenuti nei confronti diretti;

Differenza reti negli scontri diretti;

Maggior numero di gol realizzati negli scontri diretti;

Differenza reti totale nel gruppo;

Numero di gol segnati nel gruppo;

Fair Play

Il ranking Fifa.

Classifica avulsa in caso di tre squadre a pari punti

Se tre squadre chiuderanno tutte con lo stesso punteggio, potrebbe succedere con tre squadre a cinque punti – senza arrivare al caso limite di USA '94 quando chiusero con quattro punti Italia, Messico, Norvegia e Irlanda e fu la differenza reti totale a essere determinante – i criteri saranno sempre gli stessi. Dunque la classifica avulsa verrebbe applicata valutando come primo criterio il maggior numero di punti ottenuti negli scontri diretti, la miglior differenza reti nelle sfide tra le due squadre e il maggior numero di gol realizzati negli scontri diretti. In caso di ulteriore parità ci sarebbero i soliti parametri: miglior differenza reti totale in tutte le partite del girone, maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone, classifica disciplinare (Fair Play): calcolata in base ai cartellini ricevuti da giocatori e staff e Ranking Fifa: utilizzato come ultima ratio.