Il regolamento dei gironi ai Mondiali 2026, quante squadre passano e cosa succede a pari punti

Cosa prevede il regolamento ai Mondiali nel caso in cui due o più squadre si trovino a pari punti dopo la fase a gironi. E chi passa come migliore terza.

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La fase a gironi dei Mondiali 2026 sta prendendo il via. Ben 48 squadre al via divise in 12 gruppi da 4. Il regolamento di fatto seguirà i principi storici del Mondiali. E dunque ogni squadra affronterà una sola volta ciascuna delle avversarie del proprio girone, con tre punti assegnati per la vittoria e uno per il pareggio. Le due squadre con il punteggio più alto in ogni girone accederanno ai sedicesimi di finale, dove saranno raggiunte dalle otto migliori terze classificate. Ovviamente l'interesse maggiore è legato soprattutto al passaggio del turno delle migliori terze, ma non solo.

Come accaduto anche in altre edizioni precedenti, si potrebbe verificare anche una situazione di due o più squadre a chiudere la fase a gironi con gli stessi punti. In tal caso entrano in ballo i vari criteri che decideranno quali saranno le prime due ad aggiudicarsi il passaggio del turno ai sedicesimi ed eventualmente le possibilità di qualificazione della terza in classifica. Qui i criteri previsti dal regolamento FIFA in caso due o più squadre dello stesso gruppo si trovino a pari punti al termine della fase a gironi.

Quante squadre passano ai gironi dei Mondiali

Dopo la fase a gironi dei Mondiali e dunque per capire chi si guadagnerà l'accesso ai sedicesimi di finale, c'è da seguire un criterio molto semplice. Come prevede da sempre il regolamento FIFA, ad andare ai sedicesimi saranno le prime due di ogni girone, ma con una novità: ad andare avanti saranno anche le 8 migliori terze. In totale saranno dunque 32 le nazionali che si qualificheranno al turno successivo: i sedicesimi di finale.

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La classifica delle migliori terze al Mondiale e come saranno scelte

A qualificarsi ai sedicesimi, oltre alle prime due di ogni girone, ci saranno anche le otto migliori squadre tra quelle classificate al terzo posto che saranno determinate in questo modo:

Maggior numero di punti ottenuti in tutte le partite del girone

Differenza reti finale dopo le partite del girone

Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone

Minor numero di cartellini gialli e rossi ricevuti in tutte le partite del girone tra calciatori e staff

In caso di ulteriore parità di punteggio, l'ultimo criterio sarà quello stabilito dalla posizione delle nazionali interessate nel Ranking Mondiale.

I criteri a pari punti nella fase a gironi

Come già accaduto in passato, si potrebbe creare anche una situazione di due o più squadre a pari punti al termine della fase a gironi. Ebbene, per determinare le due squadre qualificate ai sedicesimi, si applicano i seguenti criteri nell'ordine indicato:

Maggior numero di punti ottenuti nelle partite del girone tra le squadre interessate

Migliore differenza reti risultanti dalle partite del girone tra le squadre interessate

Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone tra le squadre interessate

Qualora anche in questo caso ci si ritrovi di fronte a una situazione di ulteriore pareggio, si applicheranno i seguenti criteri alle due o più squadre ancora a pari punti:

Differenza reti superiore in tutte le partite del girone

Maggior numero di gol segnati in tutte le partite del girone

Punteggio di condotta di squadra più alto (giocatori e dirigenti) in relazione al numero di cartellini gialli e rossi ricevuti

Se anche in questo caso non si dovessero realizzare le condizioni per determinare le prime due squadre qualificate, si applicheranno le seguenti disposizioni: