Il calendario dei Mondiali 2026: i gironi completi e le date di tutte le partite

I Mondiali 2026 si giocano dall’11 giugno al 19 luglio, giorno della finalissima. Questa edizione della Coppa del Mondo si disputa in 3 nazioni (Canada, Usa, Messico). Il calendario completo di partite, date e orari.

Il New York New Jersey Stadium ospita la finale dei Mondiali 2026.

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I Mondiali 2026 iniziano l'11 giugno 2026 e si concludono con la finale del 19 luglio 2026. Per la prima volta nella storia della competizione, il torneo è organizzato congiuntamente da tre Paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. La manifestazione vede la partecipazione di 48 nazionali e si sviluppa attraverso una lunga fase a gironi, seguita dalle sfide a eliminazione diretta che portano progressivamente ai sedicesimi, agli ottavi di finale, ai quarti, alle semifinali e infine all'atto conclusivo che assegna il titolo mondiale. Tutte le partite dei Mondiali sono visibili su DAZN (per gli abbonati) ma è prevista anche la diretta tv in chiaro e gratis sulla Rai.

I gironi: i gruppi da A a L

Le 48 squadre qualificate sono state suddivise in 12 gironi da quattro squadre ciascuno, identificati dalle lettere dalla A alla L. Al termine della fase a gruppi accedono alla fase a eliminazione diretta le prime due classificate di ogni girone e le otto migliori terze.

Girone A

Messico

Sudafrica

Corea del Sud

Repubblica Ceca

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Girone B

Canada

Bosnia-Erzegovina

Qatar

Svizzera

Girone C

Brasile

Marocco

Haiti

Scozia

Girone D

Stati Uniti

Paraguay

Australia

Turchia

Girone E

Germania

Curaçao

Costa d'Avorio

Ecuador

Girone F

Paesi Bassi

Giappone

Svezia

Tunisia

Girone G

Belgio

Egitto

Iran

Nuova Zelanda

Girone H

Spagna

Capo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Girone I

Francia

Senegal

Iraq

Norvegia

Girone J

Argentina

Algeria

Austria

Giordania

Girone K

Portogallo

Repubblica Democratica del Congo

Uzbekistan

Colombia

Girone L

Inghilterra

Croazia

Ghana

Panama

Il calendario delle partite nella fase a gironi

La Coppa del Mondo 2026 si disputerà dall'11 giugno al 19 luglio 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico e comprenderà complessivamente 104 partite. Sono 72 le partite complessive di questa prima parte di Coppa del Mondo, si giocano dall'11 al 27 giugno 2026. Di seguito il calendario delle partite con indicazioni dei giorni, degli orari in Italia (in base al fuso orario) e degli stadi.

Giovedì 11 giugno 2026

Gruppo A: ore 21 Messico – Sudafrica (Mexico City Stadium)

Venerdì 12 giugno 2026

Gruppo A: ore 4 Corea del Sud – Repubblica Ceca (Estadio Guadalajara)

Gruppo B: ore 21 Canada – Bosnia-Erzegovina (Toronto Stadium)

Sabato 13 giugno 2026

Gruppo D: ore 3 Stati Uniti – Paraguay (Los Angeles Stadium)

Gruppo B: ore 21 Qatar – Svizzera (San Francisco Bay Area Stadium)

Domenica 14 giugno 2026

Gruppo C: ore 24 Brasile – Marocco (New York New Jersey Stadium)

Gruppo C: ore 3 Haiti – Scozia (Boston Stadium)

Gruppo D: ore 6 Australia – Turchia (BC Place Vancouver)

Gruppo E: ore 19 Germania – Curaçao (Houston Stadium)

Gruppo F: ore 22 Olanda – Giappone (Dallas Stadium)

Lunedì 15 giugno 2026

Gruppo E: ore 1 Costa d'Avorio – Ecuador (Philadelphia Stadium)

Gruppo F: ore 4 Svezia – Tunisia (Estadio Monterrey)

Gruppo H: ore 18 Spagna – Capo Verde (Atlanta Stadium)

Gruppo G: ore 21 Belgio – Egitto (Seattle Stadium)

Martedì 16 giugno 2026

Gruppo H: ore 24 Arabia Saudita – Uruguay (Miami Stadium)

Gruppo G: ore 3 Iran – Nuova Zelanda (Los Angeles Stadium)

Gruppo I: ore 21 Francia – Senegal (New York New Jersey Stadium)

Mercoledì 17 giugno 2026

Gruppo I: ore 24 Iraq – Norvegia (Boston Stadium)

Gruppo J: ore 3 Argentina – Algeria (Kansas City Stadium)

Gruppo J: ore 6 Austria – Giordania (San Francisco Bay Area Stadium)

Gruppo K: ore 19 Portogallo – R. D. del Congo (Houston Stadium)

Gruppo L: ore 22 Inghilterra – Croazia (Dallas Stadium)

Giovedì 18 giugno 2026

Gruppo L: ore 1 Ghana – Panama (Toronto Stadium)

Gruppo K: ore 4 Uzbekistan – Colombia (Mexico City Stadium)

Gruppo A: ore 18 Repubblica Ceca – Sudafrica (Atlanta Stadium)

Gruppo B: ore 21 Svizzera – Bosnia-Erzegovina (Los Angeles Stadium)

Venerdì 19 giugno 2026

Gruppo B: ore 24 Canada – Qatar (BC Place Vancouver)

Gruppo A: ore 3 Messico – Corea del Sud (Estadio Guadalajara)

Gruppo D: ore 21 Stati Uniti – Australia (Seattle Stadium)

Sabato 20 giugno 2026

Gruppo C: ore 24 Scozia – Marocco (Boston Stadium)

Gruppo C: ore 2.30 Brasile – Haiti (Philadelphia Stadium)

Gruppo D: ore 5 Turchia – Paraguay (San Francisco Bay Area Stadium)

Gruppo F: ore 19 Olanda – Svezia (Houston Stadium)

Gruppo E: ore 22 Germania – Costa d'Avorio (Toronto Stadium)

Domenica 21 giugno 2026

Gruppo E: ore 2 Ecuador – Curaçao (Kansas City Stadium)

Gruppo F: ore 6 Tunisia – Giappone (Estadio Monterrey)

Gruppo H: ore 18 Spagna – Arabia Saudita (Atlanta Stadium)

Gruppo G: ore 21 Belgio – Iran (Los Angeles Stadium)

Lunedì 22 giugno 2026

Gruppo H: ore 24 Uruguay – Capo Verde (Miami Stadium)

Gruppo G: ore 3 Nuova Zelanda – Egitto (BC Place Vancouver)

Gruppo J: ore 19 Argentina – Austria (Dallas Stadium)

Gruppo I: ore 23 Francia – Iraq (Philadelphia Stadium)

Martedì 23 giugno 2026

Gruppo I: ore 2 Norvegia – Senegal (New York New Jersey Stadium)

Gruppo J: ore 5 Giordania – Algeria (San Francisco Bay Area Stadium)

Gruppo K: ore 19 Portogallo – Uzbekistan (Houston Stadium)

Gruppo L: ore 22 Inghilterra – Ghana (Boston Stadium)

Mercoledì 24 giugno 2026

Gruppo L: ore 1 Panama – Croazia (Toronto Stadium)

Gruppo K: ore 4 Colombia – R. D. del Congo (Estadio Guadalajara)

Gruppo B: ore 21 Svizzera – Canada (BC Place Vancouver)

Gruppo B: ore 21 Bosnia-Erzegovina – Qatar (Seattle Stadium)

Giovedì 25 giugno 2026

Gruppo C: ore 24 Marocco – Haiti (Atlanta Stadium)

Gruppo C: ore 24 Scozia – Brasile (Miami Stadium)

Gruppo A: ore 3 Repubblica Ceca – Messico (Mexico City Stadium)

Gruppo A: ore 3 Sudafrica – Corea del Sud (Estadio Monterrey)

Gruppo E: ore 22 Curaçao – Costa d'Avorio (Philadelphia Stadium)

Gruppo E: ore 22 Ecuador – Germania (New York New Jersey Stadium)

Venerdì 26 giugno 2026

Gruppo F: ore 1 Giappone – Svezia (Dallas Stadium)

Gruppo F: ore 1 Tunisia – Olanda (Kansas City Stadium)

Gruppo D: ore 4 Turchia – Stati Uniti (Los Angeles Stadium)

Gruppo D: ore 4 Paraguay – Australia (San Francisco Bay Area Stadium)

Gruppo I: ore 21 Norvegia – Francia (Boston Stadium)

Gruppo I: ore 21 Senegal – Iraq (Toronto Stadium)

Sabato 27 giugno 2026

Gruppo H: ore 2 Capo Verde – Arabia Saudita (Houston Stadium)

Gruppo H: ore 2 Uruguay – Spagna (Estadio Guadalajara)

Gruppo G: ore 5 Egitto – Iran (Seattle Stadium)

Gruppo G: ore 5 Nuova Zelanda – Belgio (BC Place Vancouver)

Gruppo L: ore 23 Panama – Inghilterra (New York New Jersey Stadium)

Gruppo L: ore 23 Croazia – Ghana (Philadelphia Stadium).

Domenica 28 giugno 2026

Gruppo K: ore 1.30 Colombia – Portogallo (Miami Stadium)

Gruppo K: ore 1.30 R. D. del Congo – Uzbekistan (Atlanta Stadium)

Gruppo J: ore 4 Algeria – Austria (Kansas City Stadium)

Gruppo J: ore 4 Giordania – Argentina (Dallas Stadium).

Sedicesimi di finale

Le 16 partite dei sedicesimi di finale sono in programma dal 28 giugno al 3 luglio 2026.

Lunedì 29 giugno 2026

ore 19 (76) Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F (Houston Stadium)

ore 22.30 (74) Vincente Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F (Boston Stadium)

Martedì 30 giugno 2026

ore 3 (75) Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C (Estadio Monterrey)

ore 19 (78) Seconda Gruppo E – seconda Gruppo I (Dallas Stadium)

ore 23 (77) Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H (New York New Jersey Stadium)

Mercoledì 1 luglio 2026

ore 3 (79) Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I (Mexico City Stadium)

ore 18 (80) Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K (Atlanta Stadium)

ore 22 (82) Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J (Seattle Stadium)

Giovedì 2 luglio 2026

ore 2 (81) Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J (San Francisco Bay Area Stadium)

ore 21 (84) Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J (Los Angeles Stadium)

Venerdì 3 luglio 2026

ore 1 (83) Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L (Toronto Stadium)

ore 5 (85) Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J (BC Place Vancouver)

ore 20 (88) Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G (Dallas Stadium)

Sabato 4 luglio 2026

ore 24 (86) Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H (Miami Stadium)

ore 3.30 (87) Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L (Kansas City).

Ottavi di finale

Otto partite dal 4 al 7 luglio 2026

Sabato 4 luglio 2026

ore 19 (90) Vincente partita 73 – Vincente partita 75 (Houston Stadium)

ore 23 (89) Vincente partita 74 – Vincente partita 77 (Philadelphia Stadium)

Domenica 5 luglio 2026

ore 22 (91) Vincente partita 76 – Vincente partita 78 (New York Stadium)

Lunedì 6 luglio 2026

ore 2 (92) Vincente partita 79 – Vincente partita 80 (Mexico City Stadium )

ore 21 (93) Vincente partita 83 – Vincente partita 84 (Dallas Stadium)

Martedì 7 luglio 2026

ore 2 (94) Vincente partita 81 – Vincente partita 82 (Seattle Stadium)

ore 18 (95) Vincente partita 86 – Vincente partita 88 (Atlanta Stadium)

ore 22 (96) Vincente partita 85 – Vincente partita 87 (BC Place Vancouver)

Quarti di finale

Le quattro partire dei quarti di finale si giocano il 9, 10, 11 e 12 luglio 2026.

Giovedì 9 luglio 2026

ore 22 (97) Vincente partita 89 – Vincente partita 90 (Boston Stadium)

Venerdì 10 luglio 2026

ore 21 (98) Vincente partita 93 – Vincente partita 94 (Los Angeles Stadium)

Sabato 11 luglio 2026

ore 23 (99) Vincente partita 91 – Vincente partita 92 (Miami Stadium)

Domenica 12 luglio 2026

0re 3 (100) Vincente partita 95 – Vincente partita 96 (Kansas City Stadium)

Semifinali

Le due partite di semifinale si giocano il 14 e 15 luglio 2026. Sono in programma a Dallas e ad Atlanta.

Martedì 14 luglio 2026

ore 21 (101) Vincente partita 97 – Vincente partita 98 (Dallas Stadium)

Mercoledì 15 luglio 2026

ore 21 (102) Vincente partita 99 – Vincente partita 100 (Atlanta Stadium)

Finali

La finale per il 3° posto si gioca il 18 luglio 2026, quella per la vittoria della Coppa del Mondo il 19 luglio. A Miami la finale di consolazione, a New York quella che vale il titolo.

Sabato 18 luglio 2026

ore 23 Perdente 101 – Perdente 102 (Miami Stadium)

Domenica 19 luglio

ore 21 Vincente 101 – Vincente 102 (New York Stadium).