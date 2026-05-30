Quando iniziano i Mondiali di calcio 2026: la data della prima partita, il calendario e gli orari italiani

L’11 giugno con Messico-Sudafrica inizieranno i Mondiali di calcio 2026, che si terranno in Messico, Canada e Stati Uniti. La finale si giocherà domenica 19 luglio.

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I Mondiali di calcio 2026 sono sempre più vicini. L'Italia non ci sarà, ma l'evento è comunque sempre attesissimo. Questa sarà la prima edizione con 48 squadre e con tre nazioni che organizzano la manifestazione: Canada, Messico e Stati Uniti. Si parte l'11 giugno con la gara inaugurale Messico-Sudafrica. Il 19 luglio invece si terrà la finale. Rai e DAZN trasmetteranno la Coppa del Mondo FIFA che vedrà buona parte degli incontri disputarsi nella notte italiana.

Messico-Sudafrica la partita inaugurale dei Mondiali 2026

Giovedì 11 giugno dopo una pomposa Cerimonia d'Apertura al mitico Stadio Azteca di Città del Messico scenderanno in campo il Messico e il Sudafrica. La partita prenderà il via alle 21 ora italiana. L'incontro si potrà seguire in chiaro su Rai 1 e anche su DAZN, che manderà in onda ognuna delle 104 partite della Coppa del Mondo di calcio.

Il calendario della Coppa del Mondo e gli orari italiani

Giovedì 11 Giugno

21:00 Messico – Sudafrica

04:00 Corea del Sud – Repubblica Ceca

Venerdì 12 Giugno

21:00 Canada – Bosnia ed Erzegovina

Sabato 13 Giugno

19:00 Qatar – Svizzera

00:00 Brasile – Marocco

03:00 Haiti – Scozia

06:00 Australia – Turchia

Domenica 14 Giugno

19:00 Germania – Curacao

22:00 Olanda – Giappone

01:00 Costa d’Avorio – Ecuador

04:00 Svezia – Tunisia

Lunedì 15 Giugno

18:00 Spagna – Capo Verde

21:00 Belgio – Egitto

00:00 Arabia Saudita – Uruguay

03:00 Irlanda – Nuova Zelanda

Martedì 16 Giugno

21:00 Francia – Senegal

00:00 Iraq – Norvegia

03:00 Argentina – Algeria

06:00 Austria – Giordania

Mercoledì 17 Giugno

19:00 Portogallo – RD Congo

22:00 Inghilterra – Croazia

01:00 Ghana – Panama

04:00 Uzbekistan – Colombia

Giovedì 18 Giugno

18:00 Rep. Ceca – Sudafrica

21:00 Svizzera – Bosnia ed Erzegovina

00:00 Canada – Qatar

03:00 Messico – Corea del Sud

Venerdì 19 Giugno

21:00 Stati Uniti – Australia

00:00 Scozia – Marocco

03:00 Brasile – Haiti

06:00 Turchia – Paraguay

Sabato 20 Giugno

19:00 Olanda – Svezia

22:00 Germania – Costa d’Avorio

02:00 Ecuador – Curacao

06:00 Tunisia – Giappone

Domenica 21 Giugno

18:00 Spagna – Arabia Saudita

21:00 Belgio – Iran

00:00 Uruguay – Capo Verde

03:00 Nuova Zelanda – Egitto

Lunedì 22 Giugno

19:00 Argentina – Austria

23:00 Francia – Iraq

02:00 Norvegia – Senegal

05:00 Giordania – Algeria

Martedì 23 Giugno

19:00 Portogallo – Uzbekistan

22:00 Inghilterra – Ghana

01:00 Panama – Croazia

04:00 Colombia – RD Congo

Mercoledì 24 Giugno

21:00 Svizzera – Canada

21:00 Bosnia ed Erzegovina – Qatar

00:00 Marocco – Haiti

00:00: Scozia – Brasile

03:00: Repubblica Ceca – Messico

03:00 Sudafrica – Corea del Sud

Giovedì 25 Giugno

22:00 Curacao – Costa d’Avorio

22:00 Ecuador – Germania

01:00 Tunisia – Olanda

01:00 Giappone – Svezia

04:00 Turchia – Stati Uniti

04:00 Paraguay – Australia

Venerdì 26 Giugno

21:00 Norvegia – Francia

21:00 Senegal – Iraq

02:00 Capo Verde – Arabia Saudita

02:00 Uruguay – Spagna

05:00 Nuova Zelanda – Belgio

05:00 Egitto – Iran

Sabato 27 Giugno

23:00 Panama – Inghilterra

23:00 Croazia – Ghana

01:30 Colombia – Portogallo

01:30 RD Congo – Uzbekistan

04:00 Algeria – Austria

04:00 Giordania – Argentina

Sedicesimi di finale

Domenica 28 giugno

21:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo B

Lunedì 29 giugno

19:00 – 1ª Gruppo C vs 2ª Gruppo F

22:30 – 1ª Gruppo E vs Miglior 3ª (A/B/C/D/F)

Martedì 30 giugno

03:00 – 1ª Gruppo F vs 2ª Gruppo C

19:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo I

23:00 – 1ª Gruppo I vs Miglior 3ª (C/D/F/G/H)

Mercoledì 1 luglio

03:00 – 1ª Gruppo A vs Migliore 3ª (C/E/F/H/I)

18:00 – 1ª Gruppo L vs Migliore 3ª (E/H//I/J/K)

22:00 – 1ª Gruppo G vs Migliore 3ª (A/E/H/I/J)

Giovedì 2 luglio

02:00 — 1ª Gruppo D vs Migliore 3ª (da B/E/F/I/J)

21:00 — 1ª Gruppo H vs 2ª Gruppo J

04:00 — 1ª Gruppo B vs Miglior 3ª (E/F/G/I/J)

Venerdì 3 luglio

01:00 — 2ª Gruppo K vs 2ª Gruppo L

21:00 — 2ª Gruppo D vs 2ª Gruppo G

Sabato 4 luglio

00:00 – 1ªGruppo J vs 2ª Gruppo H Miami

04:00 – 1ªGruppo K vs Migliore 3ª (D/E/I/J/L)

Ottavi di finale

Sabato 4 luglio

19:00: prima partita degli ottavi

22:00: seconda partita degli ottavi

Domenica 5 luglio

22:00: terza partita degli ottavi

Lunedì 6 luglio

02:00: quarto ottavo di finale

21:00: quinto ottavo

Martedì 7 luglio

02:00: sesto ottavo

18:00: settimo ottavo

22:00: l'ultimo ottavo di finale

Quarti di finale

Giovedì 9 luglio 22:00 (Boston)

Venerdì 10 luglio 21:00 (Los Angeles)

Sabato 11 luglio 23:00 (Miami)

Domenica 12 luglio 03:00 (Kansas City)

Semifinali

Martedì 14 luglio 21:00 (Dallas)

Mercoledì 15 luglio 21:00 (Atlanta)

Finale 3° posto

Sabato 18 luglio 23:00 (Miami)

Finale

Domenica 19 luglio 21:00 (MetLife Stadium, New York/New Jersey)