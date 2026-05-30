Quando iniziano i Mondiali di calcio 2026: la data della prima partita, il calendario e gli orari italiani
I Mondiali di calcio 2026 sono sempre più vicini. L'Italia non ci sarà, ma l'evento è comunque sempre attesissimo. Questa sarà la prima edizione con 48 squadre e con tre nazioni che organizzano la manifestazione: Canada, Messico e Stati Uniti. Si parte l'11 giugno con la gara inaugurale Messico-Sudafrica. Il 19 luglio invece si terrà la finale. Rai e DAZN trasmetteranno la Coppa del Mondo FIFA che vedrà buona parte degli incontri disputarsi nella notte italiana.
Messico-Sudafrica la partita inaugurale dei Mondiali 2026
Giovedì 11 giugno dopo una pomposa Cerimonia d'Apertura al mitico Stadio Azteca di Città del Messico scenderanno in campo il Messico e il Sudafrica. La partita prenderà il via alle 21 ora italiana. L'incontro si potrà seguire in chiaro su Rai 1 e anche su DAZN, che manderà in onda ognuna delle 104 partite della Coppa del Mondo di calcio.
Il calendario della Coppa del Mondo e gli orari italiani
Giovedì 11 Giugno
21:00 Messico – Sudafrica
04:00 Corea del Sud – Repubblica Ceca
Venerdì 12 Giugno
21:00 Canada – Bosnia ed Erzegovina
Sabato 13 Giugno
19:00 Qatar – Svizzera
00:00 Brasile – Marocco
03:00 Haiti – Scozia
06:00 Australia – Turchia
Domenica 14 Giugno
19:00 Germania – Curacao
22:00 Olanda – Giappone
01:00 Costa d’Avorio – Ecuador
04:00 Svezia – Tunisia
Lunedì 15 Giugno
18:00 Spagna – Capo Verde
21:00 Belgio – Egitto
00:00 Arabia Saudita – Uruguay
03:00 Irlanda – Nuova Zelanda
Martedì 16 Giugno
21:00 Francia – Senegal
00:00 Iraq – Norvegia
03:00 Argentina – Algeria
06:00 Austria – Giordania
Mercoledì 17 Giugno
19:00 Portogallo – RD Congo
22:00 Inghilterra – Croazia
01:00 Ghana – Panama
04:00 Uzbekistan – Colombia
Giovedì 18 Giugno
18:00 Rep. Ceca – Sudafrica
21:00 Svizzera – Bosnia ed Erzegovina
00:00 Canada – Qatar
03:00 Messico – Corea del Sud
Venerdì 19 Giugno
21:00 Stati Uniti – Australia
00:00 Scozia – Marocco
03:00 Brasile – Haiti
06:00 Turchia – Paraguay
Sabato 20 Giugno
19:00 Olanda – Svezia
22:00 Germania – Costa d’Avorio
02:00 Ecuador – Curacao
06:00 Tunisia – Giappone
Domenica 21 Giugno
18:00 Spagna – Arabia Saudita
21:00 Belgio – Iran
00:00 Uruguay – Capo Verde
03:00 Nuova Zelanda – Egitto
Lunedì 22 Giugno
19:00 Argentina – Austria
23:00 Francia – Iraq
02:00 Norvegia – Senegal
05:00 Giordania – Algeria
Martedì 23 Giugno
19:00 Portogallo – Uzbekistan
22:00 Inghilterra – Ghana
01:00 Panama – Croazia
04:00 Colombia – RD Congo
Mercoledì 24 Giugno
21:00 Svizzera – Canada
21:00 Bosnia ed Erzegovina – Qatar
00:00 Marocco – Haiti
00:00: Scozia – Brasile
03:00: Repubblica Ceca – Messico
03:00 Sudafrica – Corea del Sud
Giovedì 25 Giugno
22:00 Curacao – Costa d’Avorio
22:00 Ecuador – Germania
01:00 Tunisia – Olanda
01:00 Giappone – Svezia
04:00 Turchia – Stati Uniti
04:00 Paraguay – Australia
Venerdì 26 Giugno
21:00 Norvegia – Francia
21:00 Senegal – Iraq
02:00 Capo Verde – Arabia Saudita
02:00 Uruguay – Spagna
05:00 Nuova Zelanda – Belgio
05:00 Egitto – Iran
Sabato 27 Giugno
23:00 Panama – Inghilterra
23:00 Croazia – Ghana
01:30 Colombia – Portogallo
01:30 RD Congo – Uzbekistan
04:00 Algeria – Austria
04:00 Giordania – Argentina
Sedicesimi di finale
Domenica 28 giugno
21:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo B
Lunedì 29 giugno
19:00 – 1ª Gruppo C vs 2ª Gruppo F
22:30 – 1ª Gruppo E vs Miglior 3ª (A/B/C/D/F)
Martedì 30 giugno
03:00 – 1ª Gruppo F vs 2ª Gruppo C
19:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo I
23:00 – 1ª Gruppo I vs Miglior 3ª (C/D/F/G/H)
Mercoledì 1 luglio
03:00 – 1ª Gruppo A vs Migliore 3ª (C/E/F/H/I)
18:00 – 1ª Gruppo L vs Migliore 3ª (E/H//I/J/K)
22:00 – 1ª Gruppo G vs Migliore 3ª (A/E/H/I/J)
Giovedì 2 luglio
02:00 — 1ª Gruppo D vs Migliore 3ª (da B/E/F/I/J)
21:00 — 1ª Gruppo H vs 2ª Gruppo J
04:00 — 1ª Gruppo B vs Miglior 3ª (E/F/G/I/J)
Venerdì 3 luglio
01:00 — 2ª Gruppo K vs 2ª Gruppo L
21:00 — 2ª Gruppo D vs 2ª Gruppo G
Sabato 4 luglio
00:00 – 1ªGruppo J vs 2ª Gruppo H Miami
04:00 – 1ªGruppo K vs Migliore 3ª (D/E/I/J/L)
Ottavi di finale
Sabato 4 luglio
19:00: prima partita degli ottavi
22:00: seconda partita degli ottavi
Domenica 5 luglio
22:00: terza partita degli ottavi
Lunedì 6 luglio
02:00: quarto ottavo di finale
21:00: quinto ottavo
Martedì 7 luglio
02:00: sesto ottavo
18:00: settimo ottavo
22:00: l'ultimo ottavo di finale
Quarti di finale
Giovedì 9 luglio 22:00 (Boston)
Venerdì 10 luglio 21:00 (Los Angeles)
Sabato 11 luglio 23:00 (Miami)
Domenica 12 luglio 03:00 (Kansas City)
Semifinali
Martedì 14 luglio 21:00 (Dallas)
Mercoledì 15 luglio 21:00 (Atlanta)
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio 23:00 (Miami)
Finale
Domenica 19 luglio 21:00 (MetLife Stadium, New York/New Jersey)