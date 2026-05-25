Messi esce dal campo per infortunio durante l’ultima partita prima dei Mondiali: Argentina in apprensione

Lionel Messi lascia il campo durante l’ultima partita dell’Inter Miami e fa scattare l’apprensione in Argentina in vista della Coppa del Mondo 2026.

Lionel Messi lascia il campo durante la sfida dell’Inter Miami e fa scattare l’apprensione in vista della Coppa del Mondo 2026 che inizierà tra poche settimane. Le prime indiscrezioni parlano però soltanto di un fastidio muscolare gestito in via precauzionale.

Cresce infatti la preoccupazione attorno al capitano dell’Argentina national football team dopo l’uscita anticipata nel match vinto 6-4 contro il Philadelphia Union. Messi, autore di due assist, ha chiesto il cambio al 73’ e si è diretto subito negli spogliatoi toccandosi la parte posteriore della coscia sinistra, alimentando i timori a meno di tre settimane dall’esordio mondiale contro l’Algeria.

Secondo quanto riportato dalla stampa argentina, il numero 10 è apparso piuttosto provato anche dopo la partita e nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti medici per chiarire l’entità del problema. Lo staff tecnico dell’Inter Miami, attraverso l’allenatore Guillermo Hoyos, ha parlato di semplice affaticamento dovuto alle condizioni pesanti del campo, sottolineando come la sostituzione sia stata una scelta prudenziale.

Allarme Messi prima del Mondiale: esce dal campo per infortunio

A rassicurare parzialmente l’ambiente è arrivata anche la versione del giornalista Gastón Edul, secondo cui Messi avrebbe accusato soltanto un lieve fastidio al bicipite femorale senza riportare lesioni muscolari.

Tuttavia, l’attesa per gli esami resta alta, soprattutto perché la Selección arriva al Mondiale con diversi giocatori non al meglio della condizione fisica, tra cui Emiliano Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina e Julián Álvarez.

L'Albiceleste, oltre ad essere campione incarica, è una delle nazionali più attese e accreditate per la vittoria finale: dopo l'exploit in Qatar le aspettative sono molto alte nei confronti dei ragazzi di Lionel Scaloni, che dopo aver alzato la Coppa del Mondo a Lusail hanno vinto anche un'altra Copa America.