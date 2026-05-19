Locatelli e Vlahovic multati dalla Juventus: hanno litigato in campo nella partita con la Fiorentina

Durante la partita con la Fiorentina Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli hanno litigato in campo. La Juventus ha deciso di multare sia il centravanti che il capitano.

La Juventus ha malamente perso con la Fiorentina ed ha compromesso, probabilmente in modo irrimediabile, la corsa alla prossima Champions League. Un 2-0 che mette in discussione i dirigenti e forse pure Spalletti. Adesso serve vincere con il Torino e sperare in un passo falso di Milan o Roma. La sconfitta ha lasciato strascichi pesanti anche all'interno dello spogliatoio. Locatelli e Vlahovic dopo aver litigato in campo sono stati multati pesantemente dalla società.

La lite in campo tra Vlahovic e Locatelli

Un diverbio, una lite, bella forte, plateale durante la partita con la Fiorentina. E davanti ai 41 mila spettatori dello Stadium hanno dato vita a uno spettacolo tutt'altro che piacevole. Uno scambio vivace tra il capitano e il centravanti, protagonisti di una lite che velocemente è finita anche sui social, e ovviamente è diventata virale. Vlahovic contro Locatelli. Una brutta immagine. Le parole volano, i gesti sono chiarissimi.

La Juventus insegue la Champions, ma è durissima: chiuderà la Serie A giocando con il Torino

A bocce ferme la società riflette e con il benestare del tecnico Luciano Spalletti, come riferisce La Gazzetta dello Sport, hanno deciso di multare sia il capitano che l'ex attaccante della Fiorentina, che lascerà il club dopo il derby non avendo rinnovato il contratto. La multa è un segnale forte, non è nota la cifra, per la squadra che deve provare ad andare oltre il limite domenica prossima nel derby con il Torino, che chiuderà la stagione. Servirà unita di intenti e un animo meglio disposto per provare ad artigliare un piazzamento Champions, che in ogni caso avrebbe del miracoloso considerato il leggero ma determinante vantaggio di Milan e Roma, che sono super favorite rispettivamente contro Cagliari e Verona.