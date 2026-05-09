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Lecce-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live di Lecce-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita.

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9 Maggio 2026 18:00
Ultimo agg. 18:16
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La diretta live della partita Lecce-Juventus per la 36a giornata di Serie A. Di Francesco prova a giocarsi le chance salvezza con Cheddira di punta e Banda, Coulibaly e Pierotti alle sue spalle. Dubbio Vlahovic per Spalletti che punta su David, Yildiz e Conceiçao. Vietato sbagliare per i bianconeri a caccia dei punti Champions. Diretta TV su DAZN e Sky e in streaming su DAZN, Sky GO e NOW.

18:15

Come arriva il Lecce alla partita di oggi

Stato d’animo molto positivo per il Lecce che con l’ultimo prezioso successo di Pisa ha messo un distacco di 4 punti con il terzultimo posto, occupato dalla Cremonese. Ottimismo dunque per la squadra di Di Francesco che proverà nuovamente a fare uno scherzetto alla Juventus, come all’andata n questo rush finale del campionato di Serie A.

A cura di Marco Beltrami
18:00

Dove vedere Lecce-Juventus di Serie A in TV e streaming

La partita tra il Lecce e la Juventus si potrà vedere alle 18 su DAZN ma non in esclusiva. La sfida del Via del Mare infatti è una di quelle che si potrà seguire anche su Sky e in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Streaming su DAZN, ma anche su Sky GO e NOW per i rispettivi abbonati.

A cura di Marco Beltrami
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