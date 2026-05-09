Lecce-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Lecce-Juventus per la 36a giornata di Serie A. Di Francesco prova a giocarsi le chance salvezza con Cheddira di punta e Banda, Coulibaly e Pierotti alle sue spalle. Dubbio Vlahovic per Spalletti che punta su David, Yildiz e Conceiçao. Vietato sbagliare per i bianconeri a caccia dei punti Champions. Diretta TV su DAZN e Sky e in streaming su DAZN, Sky GO e NOW.