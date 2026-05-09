Lecce-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 20:45

La diretta live della partita Lecce-Juventus per la 36a giornata di Serie A. Di Francesco prova a giocarsi le chance salvezza con Cheddira di punta e Banda, Coulibaly e Pierotti alle sue spalle. Dubbio Vlahovic per Spalletti che punta su David, Yildiz e Conceiçao. Vietato sbagliare per i bianconeri a caccia dei punti Champions. Diretta TV su DAZN e Sky e in streaming su DAZN, Sky GO e NOW.
Come arriva il Lecce alla partita di oggi
Stato d’animo molto positivo per il Lecce che con l’ultimo prezioso successo di Pisa ha messo un distacco di 4 punti con il terzultimo posto, occupato dalla Cremonese. Ottimismo dunque per la squadra di Di Francesco che proverà nuovamente a fare uno scherzetto alla Juventus, come all’andata n questo rush finale del campionato di Serie A.
Dove vedere Lecce-Juventus di Serie A in TV e streaming
La partita tra il Lecce e la Juventus si potrà vedere alle 18 su DAZN ma non in esclusiva. La sfida del Via del Mare infatti è una di quelle che si potrà seguire anche su Sky e in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Streaming su DAZN, ma anche su Sky GO e NOW per i rispettivi abbonati.