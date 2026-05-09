Lecce-Juventus oggi in TV, dove vederla su Sky e DAZN in streaming: orario e formazioni

Lecce e Juventus si affronteranno oggi, sabato 9 maggio, nel match valido per la 36ª giornata di Serie A. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Lecce e Juventus si affronteranno oggi, sabato 9 maggio, nel match valido per la 36ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo alle ore 20:45 allo stadio Via del Mare di Lecce. La sfida tra la squadra allenata da Eusebio Di Francesco e quella di Luciano Spalletti vale tantissimo in termini di salvezza e di qualificazione alla prossima Champions League. I salentini sono a +4 dalla Cremonese terzultima e al momento retrocessa in Serie B insieme a Verona e Pisa che già sono aritmeticamente in serie cadetta.

I bianconeri invece, dopo l'ultimo pareggio interno a sorpresa proprio contro il Verona, si sono notevolmente complicati la vita. Yildiz e compagni sono ancora al quarto posto ma a un solo punto sulla Roma quinta e a +3 sul Como sesto. Non sono ammessi altri passi falsi per la Vecchia Signora che potrebbe schierarsi al Via del Mare con Vlahovic nuovamente titolare dopo il gol segnato proprio contro l'Hellas. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Dove vedere il match Lecce-Juventus e a che ora in diretta TV e streaming

La sfida tra Lecce e Juventus sarà disputata al Via del Mare a partire dalle ore 20:45. Il match sarà trasmesso in diretta tv su DAZN disponibile su app presente su smart tv e riservata ai soli abbonati. La partita sarò però trasmessa anche su Sky – anche qui previo abbonamento – ai canali Lecce-Juventus sarà visibile su DAZN e trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Diretta streaming su DAZN e sull'app di Sky Go così come su NOW.

Lecce-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A

Di Francesco nel 3-5-2 del Lecce potrebbe affidarsi a Banda in attacco confermando ancora una volta Cheddira al suo fianco. Tiago Gabriel comanda la difesa davanti a Falcone.

Spalletti potrebbe invece pensare a qualche cambio rispetto alla sfida col Verona e la sorpresa potrebbe essere proprio Vlahovic e non David dal primo minuto nel ruolo di punta. Il ballottaggio ci sarà fino alla fine.

LECCE (3-5-2): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert; Gallo, Coulibaly, Ramadani, Ngom, Pierotti; Cheddira, Banda. All. Di Francesco.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti.