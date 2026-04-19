Juventus-Bologna, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Juventus-Bologna è il posticipo domenicale del 33° turno della Serie A 2025-2026 con fischio d’inizio alle ore 20:45: si gioca all’Allianz Stadium di Torino, diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN. Le formazioni di Spalletti e Italiano.

La Juventus continua la sua corsa per conquistare un posto nella prossima Champions League e nel posticipo domenicale del 33° turno della Serie A 2025-2026 ospita il Bologna all'Allianz Stadium: fischio d'inizio alle ore 20:45 con diretta esclusiva in TV e in streaming su DAZN.

La squadra di Luciano Spalletti ha vinto in casa dell'Atalanta uno scontro diretto molto importante e si è presa il quarto posto, anche in virtù della sconfitta del Como con l'Inter: i bianconeri ora devono allungare la striscia positiva, quattro vittorie nelle ultime cinque, per poter conquistare il pass per la prossima Champions. Dall'altra parte c'è il Bologna di Vincenzo Italiano che, dopo l'eliminazione dall'Europa League per mano dell'Aston Villa, si rituffa nel campionato ma le speranze di conquistare un posto in zona UEFA per il prossimo anno sono ridotte al lucimino.

Dove vedere Juventus-Bologna in diretta TV e in streaming: l'orario

Juventus e Bologna si affronteranno nel match valido per la 33ª giornata di Serie A. Le due squadre scenderanno in campo nella serata di domenica all'Allianz Stadium con fischio d'inizio dell'incontro fissato per le ore 20:45. La sfida tra le due squadre sarà visibile in diretta su DAZN – tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di DAZN o direttamente su browser tramite il proprio PC.

Juventus-Bologna, le probabili formazioni di Serie A

Spalletti punta ancora su Boga riferimento offensivo con Conceicao, McKennie e Yildiz a supporto. Italiano sceglie Orsolini, Bernardeschi e Rowe con Castro nel 4-2-3-1 degli emiliani.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, McKennie, Yildiz; Boga. All. Spalletti.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia F.; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda J.; Freuler, Ferguson; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano.