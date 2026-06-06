Antonelli in pole nel GP di Monaco! Kimi mette la Mercedes davanti a Verstappen, poi le due Ferrari

Kimi Antonelli ha piazzato una meravigliosa pole position nel GP di Monaco, precedendo con la sua Mercedes Verstappen e le due Ferrari di Hamilton e Leclerc.

Un grandissimo Kimi Antonelli ha piazzato la zampata nel Principato all'ultimo respiro delle qualifiche, prendendosi la pole position più giovane nella storia del GP di Monaco, col tempo di 1'12″051. Antonelli è solo il secondo italiano a riuscire nell'impresa dopo Jarno Trulli nel 2004.

La Mercedes del 19enne emiliano ha preceduto di 43 millesimi la Red Bull di Max Verstappen, poi si sono classificati rispettivamente terzo e quarto Lewis Hamilton (+0.228) e Charles Leclerc (+0.300) con le Ferrari, uscita un po' delusa dal sabato dopo aver dettato legge venerdì nelle prove libere.

A seguire nella griglia di partenza del GP di Monaco di domani, ci saranno Isack Hadjar su Red Bull Racing (+0.383), un George Russell ancora martellato dal compagno in Mercedes (+0.394), poi le due McLaren di Oscar Piastri (+0.573) e Lando Norris (+0.714). Infine, a chiudere la top 10 Pierre Gasly su Alpine (+1.175) e Liam Lawson su Racing Bulls (+1.361).

Q1: è stato il ferrarista Leclerc a chiudere avanti a tutti col tempo di 1'13″293, precedendo Verstappen e Antonelli. La sessione è stata interrotta da una bandiera rossa a un paio di minuti dalla fine, per l'incidente di Gabriel Bortoleto (senza conseguenze per il pilota) alla chicane dopo il tunnel, che ha causato un'interruzione di alcuni minuti e tanto traffico una volta ripresa. Alla fine sono stati eliminati Ocon, Perez, Bearman, Bottas, Alonso e Stroll, mentre Russell ha dovuto spingere per passare il taglio.

Q2: Verstappen ha chiuso al comando in 1'12″499, davanti ad Antonelli e Hadjar, con Leclerc quarto e Hamilton sesto. La Mercedes di Kimi ha mostrato un grande passo, mentre le due Ferrari si sono confermate competitive. Le McLaren di Norris e Piastri si sono piazzate rispettivamente quinta e settima, entro il mezzo secondo. Sono stati eliminati Albon, Sainz, Hulkenberg, Colapinto, Lindblad e Bortoleto, con Russell che ha faticato ancora, ma è riuscito a qualificarsi per il Q3.

Q3: i piloti si sono giocati la pole fino all'ultimo secondo in un duello serratissimo tra i muretti del Principato. Verstappen sembrava essersi preso la pole, ma Antonelli lo ha bruciato poco prima dello scadere del tempo, stampando un fantastico 1'12″051, di soli 43 millesimi avanti al pluricampione del mondo della Red Bull. Hamilton ha portato la Ferrari in terza posizione, mentre Leclerc si è piazzato solo quarto dopo aver toccato le barriere nell'ultimo tentativo. Russell ha chiuso sesto, inseguendo peraltro per tutte le qualifiche. Le due McLaren (Piastri settimo e Norris ottavo) hanno faticato a stare con i top.