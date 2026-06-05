Ferrari padrona nelle prove libere del GP di Monaco: Hamilton precede Leclerc che si lamenta della SF-26

Ferrari davanti nelle prove libere del GP di Monaco 2026: Hamilton precede Leclerc nelle FP2, ma Charles si lamenta via radio del posteriore e dei freni della SF-26.

La Ferrari si prende il venerdì del GP di Monaco 2026 di Formula 1 e manda un segnale pesante alla Mercedes: sulle stradine di Monte Carlo la SF-26 non insegue, ma detta il ritmo. Dopo il miglior tempo di Charles Leclerc nelle FP1, nelle prove libere 2 è stato Lewis Hamilton a chiudere davanti a tutti in 1:13.026, precedendo proprio il compagno di squadra di appena 111 millesimi.

Una doppietta che conferma quanto visto già nella prima sessione, chiusa con il padrone di casa primo in 1:13.978 e il sette volte campione del mondo secondo, davanti a Verstappen e alle Mercedes di Antonelli e Russell. Un venerdì quasi perfetto per la scuderia di Maranello, almeno sul piano della prestazione pura: a Monaco, dove contano trazione, inserimento, fiducia e precisione più della potenza, la Ferrari ha trovato subito una finestra di utilizzo molto efficace. Le frecce d'argento, dominatrici di questo avvio di Mondiale, sono rimaste più indietro: George Russell ha chiuso quarto a 379 millesimi, Kimi Antonelli quinto a oltre mezzo secondo.

La Ferrari vola a Monaco, ma Leclerc segnala problemi al posteriore

Il dato più forte resta certamente la doppietta rossa, ma non è stato un venerdì completamente sereno per Leclerc. Nel finale delle FP2 infatti il monegasco si è aperto via radio con il box, lamentando un comportamento non ideale del posteriore della SF-26, soprattutto nella fase di frenata. Un dettaglio non secondario su una pista come Monte Carlo, dove il retrotreno deve essere stabile in ingresso curva e ogni bloccaggio può trasformarsi in un contatto con il muro.

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È dunque questo il punto su cui la Ferrari dovrà lavorare prima delle FP3 e soprattutto prima delle qualifiche, che a Monaco valgono quasi quanto la gara. Il passo sul giro secco c'è, la macchina sembra rispondere bene nei tratti più lenti, ma il team radio di Leclerc conferma che il margine non è ancora così delineato come la classifica suggerisce.

Alle spalle delle due Ferrari si è inserito Max Verstappen, terzo con la Red Bull a 168 millesimi da Hamilton: abbastanza vicino da restare pienamente in partita per la pole. Più staccata la McLaren, con Oscar Piastri settimo e Lando Norris soltanto 19° dopo esser stato costretto a parcheggiare la sua monoposto per un guasto improvviso alla batteria ad inizio sessione.

La fotografia del venerdì è quindi chiara: Ferrari padrona a Monaco, Verstappen in agguato e Mercedes costretta a inseguire e qualifiche già decisive. Ma per trasformare il miglior venerdì dell'anno in una pole, la scuderia di Maranello dovrà risolvere anche quei segnali d'allarme lanciati via radio da Leclerc.