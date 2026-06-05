F1 GP Monaco, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

La mappa del circuito di Monte Carlo su cui oggi vanno in scena le prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2026

Oggi i piloti scenderanno in pista sul circuito cittadino di Monte Carlo per le prove libere del GP di Monaco, primo round europeo del Mondiale di Formula 1 2026. Il tracciato che si snoda per le strade del Principato (affrontando le leggendarie curve Mirabeau, Saint Devote, Antony Noghes, Tabaccaio e Rascasse), a causa del suo layout, è caratterizzato da alto carico aerodinamico ed elevate percentuali di tempo speso in frenata.

Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, pur essendo la pista più corta del Mondiale, appena 3.337 metri, il Circuit de Monaco richiede quindici frenate per giro con solo due di queste che sono considerate altamente impegnative. La più dura per l'impianto frenante è quella della Sainte Devote, cioè la Curva 1, con le monoposto che vi arrivano a 276 km/h e scendono a 132 km/h in appena 91 metri affrontando una decelerazione pari a 4 G.

Lo scorso anno il GP di Monaco è stato vinto da Lando Norris su McLaren davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'altra McLaren di Oscar Piastri. Il record della pista appartiene allo stesso pilota britannico che, sempre nel 2025, in qualifica ha conquistato la pole con il tempo di 1:09.954, è invece Lewis Hamilton a detenere il primato per la tornata più veloce mai effettuata nel corso di una gara del GP di Monte Carlo di F1 avendo fermato il cronometro sull'1:12.909 in uno dei giri della corsa monegasca del 2021.