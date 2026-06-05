F1 GP Monaco, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi la Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP Monaco: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Ferrari in pista con il padrone di casa Charles Leclerc e con Lewis Hamilton, Kimi Antonelli da leader del Mondiale a Monte Carlo. Diretta TV e streaming su Sky, non c'è la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Come arriva la Ferrari al GP di Monaco
La Ferrari arriva al GP di Monaco nel suo momento più delicato ma anche più interessante della stagione. Dopo cinque gare la scuderia di Maranello è seconda nel Mondiale Costruttori con 147 punti, alle spalle di una Mercedes già in fuga a quota 219, ma davanti a McLaren e Red Bull. Il dato fotografa bene il 2026 della SF-26: non ancora abbastanza forte per contendere con continuità il dominio della W17, ma più solida delle rivali dirette nella lotta per il podio.
A Monte Carlo, però, lo scenario può cambiare. Il tracciato cittadino del Principato riduce il peso dell'efficienza aerodinamica e della potenza pura, esaltando trazione, inserimento, fiducia del pilota e precisione sul giro secco. Per questo diversi rivali indicano proprio la Ferrari come una delle squadre da battere nel weekend monegasco.
Il riflettore sarà inevitabilmente puntato su Charles Leclerc, fresco di rinnovo pluriennale con Maranello e chiamato alla gara di casa dopo una prima parte di Mondiale in cui è terzo in classifica piloti. Accanto a lui c'è Lewis Hamilton, reduce dal miglior risultato della sua esperienza ferrarista in Canada e sempre più integrato nei meccanismi della squadra.
Monaco, dunque, arriva come un'occasione: non cancella il gap dalla Mercedes, ma può offrire alla Ferrari la prima vera possibilità di trasformare una stagione fin qui regolare in un weekend da vittoria.
Il meteo di oggi a Monte Carlo
La prime due sessioni di prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2026 in programma oggi dovrebbero andare in scena sotto un cielo leggermente nuvoloso ma su un asfalto asciutto. A Monte Carlo infatti per la giornata odierna le possibilità che arrivi la pioggia sono bassissime. La temperatura dell'aria è intorno ai 21° C.
Il programma del GP di F1 a Monte Carlo: domani le qualifiche
Il programma di questo GP di Monaco della Formula 1 2026 di scena sul circuito cittadino di Monte Carlo è quello tradizionale: oggi si comincia con le prime due sessioni di prove libere (FP1 alle 13:30 e FP2 alle 17), domani si prosegue poi alle 12:30 con le Libere 3 e alle ore 16:00 con le qualifiche che decretano la pole position mentre domenica si chiude con la gara che assegna i punti validi per le classifiche iridate.
Le caratteristiche del circuito di Monte Carlo per il GP di Monaco
Oggi i piloti scenderanno in pista sul circuito cittadino di Monte Carlo per le prove libere del GP di Monaco, primo round europeo del Mondiale di Formula 1 2026. Il tracciato che si snoda per le strade del Principato (affrontando le leggendarie curve Mirabeau, Saint Devote, Antony Noghes, Tabaccaio e Rascasse), a causa del suo layout, è caratterizzato da alto carico aerodinamico ed elevate percentuali di tempo speso in frenata.
Come rivelano i tecnici Brembo, fornitore ufficiale degli impianti frenanti della F1, pur essendo la pista più corta del Mondiale, appena 3.337 metri, il Circuit de Monaco richiede quindici frenate per giro con solo due di queste che sono considerate altamente impegnative. La più dura per l'impianto frenante è quella della Sainte Devote, cioè la Curva 1, con le monoposto che vi arrivano a 276 km/h e scendono a 132 km/h in appena 91 metri affrontando una decelerazione pari a 4 G.
Lo scorso anno il GP di Monaco è stato vinto da Lando Norris su McLaren davanti alla Ferrari di Charles Leclerc e all'altra McLaren di Oscar Piastri. Il record della pista appartiene allo stesso pilota britannico che, sempre nel 2025, in qualifica ha conquistato la pole con il tempo di 1:09.954, è invece Lewis Hamilton a detenere il primato per la tornata più veloce mai effettuata nel corso di una gara del GP di Monte Carlo di F1 avendo fermato il cronometro sull'1:12.909 in uno dei giri della corsa monegasca del 2021.
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 a Monte Carlo
Le prove libere del GP di Monaco della Formula 1 2026 di oggi sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1 e le FP2 della F1 di scena sul circuito cittadino di Monte Carlo sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del decoder satellitare) e Sky Sport F1 (canale 207) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi. Le sessioni di prove libere del GP di Monte Carlo invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.
Prove libere F1 GP Monaco, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2
Oggi con le prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP di Monaco del Mondiale di Formula 1 2026: sul circuito cittadino di Monte Carlo si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma del sesto round stagionale.
Le prove libere del Gran Premio di Monaco, che si possono vedere in diretta TV in esclusiva solo su Sky, iniziano oggi alle ore 13:30 con le FP1. Gli orari della diretta TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul tracciato monegasco. Le FP2 andranno in scena oggi alle ore 17:00, mentre alle ore 12:30 di domani avrà invece inizio la terza e ultima sessione di libere. Le prove libere del GP di Monte Carlo non si possono invece vedere in chiaro gratis su TV8, nemmeno in differita.