F1 GP Austria, oggi le prove libere in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming

Oggi la Formula 1 torna in pista per le prove libere del GP Austria: le FP1 al via alle 13:30, alle 17 le FP2. Ferrari in pista con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, Kimi Antonelli da leader del Mondiale al Red Bull Ring. Beganovic sostituisce il monegasco sulla SF-26 nella prima sessione. Diretta TV e streaming su Sky, non prevista la diretta gratis in chiaro su TV8. Su Fanpage.it gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.
Le caratteristiche del circuito del Red Bull Ring a Spielberg per il GP d'Austria
Ad ospitare il weekend del GP d'Austria della Formula 1 2026 che si apre oggi sarà il circuito del Red Bull Ring situato nella cittadina di Spielberg. Il circuito costruito nel 1969 è lungo 4,318 km e presenta un layout da basso carico aerodinamico con diversi rettilinei e sole 10 curve.
Per quanto riguarda i freni, come evidenzia il fornitore ufficiale della Formula 1 Brembo, si tratta di un circuito mediamente impegnativo con sei frenate e soltanto 10,5 secondi al giro in cui i piloti saranno chiamati a pigiare il freno sulle loro monoposto. Il punto più critico è in curva 1, dove le monoposto passano dai 306 km/h a 149 km/h in appena 109 metri percorsi in 1,93 secondi con i piloti che sono soggetti ad una decelerazione di 3,8 G. Il pezzo più iconico del circuito arriva invece alla fine del giro con la serie di curve veloci, inclusa l'esaltante curva a destra Rindt, che si snoda a cavallo tra il secondo e il terzo settore.
L'ultimo GP d'Austria è stato vinto da Lando Norris su McLaren che ha preceduto il compagno di squadra Piastri e la Ferrari di Leclerc alla bandiera a scacchi. Il record della pista sul giro in gara appartiene a Carlos Sainz, oggi in Williams, che durante la corsa del 2020, quando era ancora in McLaren, è riuscito ad effettuare un'intera tornata del tracciato austriaco in 1:05.619.
Formula 1 oggi, dove vedere in TV le libere 1 e 2 al Red Bull Ring
Le prove libere del GP d'Austria della Formula 1 2026 di oggi sono trasmesse in diretta TV e live streaming in esclusiva da Sky. È possibile vedere le FP1 e le FP2 della F1 di scena sul circuito del Red Bull Ring sui canali Sky Sport F1 (canale 207 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201) con la telecronaca di Carlo Vanzini e il commento tecnico di Marc Gené, Ivan Capelli e Matteo Bobbi.
Gli abbonati alla pay-tv possono guardare le prove libere F1 di oggi anche in live streaming tramite l'app SkyGo. La visione delle Libere di Spielberg è disponibile, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. Le sessioni di prove libere del GP d'Austria invece non si possono vedere in chiaro su TV8, nemmeno in differita.
Prove libere F1 GP Austria, orari TV8 e Sky: la diretta di libere 1 e 2
Oggi con le prime due sessioni di prove libere si apre ufficialmente il weekend del GP d'Austria del Mondiale di Formula 1 2026: sul circuito del Red Bull Ring di Spielberg si comincia con FP1 e FP2 che inaugurano il programma dell'ottavo appuntamento stagionale.
Le prove libere del Gran Premio d'Austria iniziano oggi alle ore 13:30 con le FP1. Gli orari della diretta TV coincidono con gli orari delle sessioni in pista sul tracciato austriaco. Le FP2 andranno in scena alle ore 17:00. Entrambe le sessioni di prove libere di scena sul circuito del Red Bull Ring saranno trasmesse in diretta TV soltanto da Sky, su TV8 infatti non è prevista la messa in onda di FP1 e FP2, nemmeno in differita.