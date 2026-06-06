Vasseur non sarà in pista con la Ferrari al Gp Monaco: ricoverato in una struttura per accertamenti

La Ferrari ha annunciato l’assenza di Vasseur per le qualifiche della Formula 1 nel GP Monaco: è sotto osservazione in una struttura medica dopo accertamenti.

Frederic Vasseur non sarà presente oggi nel paddock per le qualifiche della Formula 1: al GP Monaco la Ferrari dovrà fare a meno del suo team principal che resterà sotto osservazione in una struttura sanitaria locale dopo alcuni accertamenti. In una breve nota diffusa dalla Casa di Maranello viene annunciata l'assenza del francese, senza però specificare i motivi che lo terranno lontano dalle attività in un weekend cruciale per il Mondiale. Non sono stati forniti dettagli sulle sue condizioni di salute e nemmeno sulle motivazioni che lo hanno portato a sottoporsi agli accertamenti medici.

Vasseur assente a Monte Carlo per accertamenti

Oggi la Ferrari si gioca la pole position del GP Monaco a Monte Carlo, con Leclerc fresco di rinnovo di contratto che giocherà il ruolo di favorito assieme a Hamilton. È una gara importante per la classifica, ma il team dovrà fare a meno di Vasseur che sarà assente nel sabato di qualifiche a causa di un problema medico che lo ha costretto a sottoporsi ad accertamenti medici nella giornata di oggi. Il team principal francese si trova in una struttura medica locale sotto osservazione, come spiegato dalla nota ufficiale: "Fred Vasseur non sarà presente in circuito oggi. A seguito di alcuni accertamenti medici, Fred rimarrà in osservazione presso una struttura sanitaria locale. Non verranno fornite ulteriori informazioni di carattere medico. Auguriamo a Fred una pronta ripresa e lo aspettiamo presto in pista".

La Scuderia ha voluto mantenere alta la privacy sulle sue condizioni di salute che non sono state rese note e ha aggiunto che non ci saranno ulteriori informazioni sugli sviluppi della situazione. La Ferrari dovrò fare a meno di uno dei suoi uomini principali in un weekend di gara importante: è particolarmente sentito da Leclerc, padrone di casa, che gareggerà per la prima volta dopo il rinnovo cercando di ottenere un risultato importante. La Casa di Maranello non ha aggiunto informazioni sul possibile ritorno di Vasseur nel paddock e conferma soltanto l'assenza nelle qualifiche del sabato.