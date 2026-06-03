La Ferrari blinda Leclerc con un rinnovo “pluriennale”: “È la squadra che ho sempre amato”

Charles Leclerc ha firmato un nuovo accordo che lo legherà alla Ferrari nei prossimi anni: “Per me è una seconda famiglia”. Vasseur: “Qualcosa di molto naturale per noi”

Nella settimana che porta al Gran Premio di Monaco Charles Leclerc rinnova con la Ferrari: il pilota monegasco correrò a casa sua fresco di firma, con un nuovo contratto che lo legherà alla Scuderia di Maranello per diversi anni. Un accordo "pluriennale" che gli permetterà di continuare l'avventura cominciata otto anni fa e che lo ha portato a essere il secondo pilota del Cavallino per gare disputate e pole position, dietro all'inarrivabile Michael Schumacher.

La storia è destinata a continuare ancora per molti anni con un rinnovo a lungo termine, anche se non è stata esplicitata la scadenza del contratto appena firmato nella nota ufficiale. È un segnale importante da parte del pilota monegasco: "Non potrei essere più felice di continuare il percorso con Scuderia Ferrari HP che per me è molto più di un team. È la squadra che ho sempre amato e di cui ho sognato di far parte fin da quando ero bambino e che, dopo tutti questi anni, è diventata per me una seconda famiglia".

Leclerc ha firmato un rinnovo "pluriennale"

Ufficializzato il rinnovo di Leclerc con Ferrari

Il legame tra il pilota monegasco e la Ferrari è stato coronato dal rinnovo di contratto che arriva alla vigilia del GP di Monaco: festeggerà a casa sua, sperando in un risultato positivo, e intanto spegne tutti i rumori di sottofondo su un possibile trasferimento. La Scuderia di Maranello non ha annunciato la durata nel nuovo accordo che viene definito "pluriennale", ma bastano le parole d'affetto pronunciate dalle due parti per capire l'aria che tira. Per Leclerc la Ferrari è "una seconda famiglia", e spera di ricompensare la fiducia "per riportare la Scuderia dove merita, ovvero al vertice, per tutti coloro che lavorano a Maranello e soprattutto per i tifosi, che con la loro passione ne sono il cuore pulsante". E Vasseur ricambia, sottolineando che il rinnovo è parte di un processo naturale: "Charles è parte della famiglia Ferrari da tanti anni ormai e questo rinnovo è qualcosa di molto naturale per noi. In queste stagioni abbiamo visto crescere non solo uno dei piloti più forti della Formula 1, ma anche una persona che vive profondamente il legame con questa squadra e tutto ciò che Ferrari rappresenta".

Il rinnovo arriva all'inizio dell'ottava stagione di Leclerc in Ferrari, anche se il rapporto nasce molto prima dato che il pilota 28enne è entrato a far parte della Driver Academy di Maranello nel 2016: insieme hanno vinto il titolo di Formula 2 nel 2017, l'anno prima dell'esordio ufficiale in Formula 1. Non era in scadenza di contratto, ma per spazzare via ogni voce hanno deciso di siglare un nuovo accordo "pluriennale" (dalla durata ancora da stabilire) che manda un messaggio molto chiaro sul futuro del monegasco.