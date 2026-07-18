Perché ai Mondiali di calcio si gioca ancora oggi la finale che vale il terzo e quarto posto

Oggi 18 luglio 2026 si gioca la finale per il terzo posto dei Mondiali. La ‘Finalina’, pur essendo spesso discussa, continua ad avere un valore sportivo, economico e storico, assegnando la medaglia di bronzo e incidendo sul ranking FIFA. Nel corso degli anni ha regalato record, momenti memorabili e successi significativi per molte nazionali, confermandosi un appuntamento importante della Coppa del Mondo.

La Croazia festeggia la vittoria dopo la finale per il 3° posto ai Mondiali 2022 in Qatar.

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Oggi 18 luglio 2026, all'Hard Rock Stadium di Miami, Inghilterra e Francia si contenderanno il terzo posto del podio dei Mondiali 2026, ventiquattro ore prima della finalissima tra Spagna e Argentina al MetLife Stadium. Come accade a ogni edizione della Coppa del Mondo, la sfida per il terzo posto riaccende il dibattito sulla sua utilità e sul reale significato sportivo.

La FIFA definisce questo incontro "Finale di Bronzo", anche definita ‘Finalina'. Dal punto di vista organizzativo, rappresenta un evento che genera importanti ricavi grazie alla vendita dei biglietti, ai diritti televisivi e agli introiti commerciali. Inoltre, permette di mantenere alta l'attenzione del pubblico tra le semifinali e la finale, offrendo un'ulteriore partita seguita da milioni di spettatori in tutto il mondo.

Le medaglie del 3° posto ai Mondiali di calcio FIFA in occasione della Coppa del Mondo 2022.

Ma il suo valore non è soltanto economico. L'esito dell'incontro incide infatti sul ranking FIFA, un elemento che può influenzare il posizionamento nelle competizioni internazionali, come la UEFA Nations League, e nei sorteggi delle qualificazioni ai futuri Mondiali.

Anche il risvolto economico è significativo. La nazionale che conquista il terzo posto riceve la medaglia di bronzo e un premio superiore rispetto alla quarta classificata. In occasione dei Mondiali 2026, la vincitrice della finale di consolazione incasserà 29 milioni di dollari, due milioni in più rispetto alla squadra sconfitta. Come avviene ai Giochi Olimpici, questa partita consente inoltre alle semifinaliste eliminate di chiudere il torneo con un piazzamento sul podio.

La finale per il terzo posto debuttò nel Mondiale del 1934, quando la Germania superò l'Austria per 3-2. Nella prima Coppa del Mondo del 1930, invece, non fu disputata alcuna sfida tra le due semifinaliste sconfitte: gli Stati Uniti furono riconosciuti come terzi grazie a una migliore differenza reti rispetto alla Jugoslavia.

L'unica eccezione successiva arrivò nel 1950, quando il titolo mondiale fu assegnato attraverso un girone finale. Dal 1954, invece, la partita per il bronzo è sempre stata inserita nel programma della competizione.

Il Belgio esulta per la vittoria nella finale per il 3° posto ai Mondiali 2018 in Russia.

Diversamente dai Mondiali, gli Europei hanno eliminato questa sfida dopo l'edizione del 1980. Pur non assegnando il titolo mondiale, la finale per il terzo posto è stata teatro di imprese memorabili. Nel 1958 il francese Just Fontaine realizzò quattro reti contro la Germania Ovest, raggiungendo quota 13 gol nel torneo: un primato assoluto per una singola edizione della Coppa del Mondo, ancora imbattuto. Nel 2002, invece, il turco Hakan Sukur segnò dopo appena 11 secondi contro la Corea del Sud, firmando il gol più veloce nella storia dei Mondiali.

Anche la classifica marcatori è stata spesso decisa in questa partita. Campioni come Eusebio, Toto Schillaci, Davor Suker e Thomas Müller consolidarono infatti la conquista della Scarpa d'Oro proprio grazie ai gol realizzati nella finale per il terzo posto.

Nel 2026, lo stesso appuntamento rappresenterà l'ultima possibilità per Kylian Mbappé e Harry Kane di migliorare il proprio bottino nella corsa al titolo di capocannoniere. Sul piano statistico, la Germania detiene il record di vittorie nella ‘Finale di Bronzo', con quattro successi. Nonostante la sua tradizione, questa partita continua a dividere opinione pubblica e addetti ai lavori.

Dopo il Mondiale 2014, Louis van Gaal sostenne che l'incontro avrebbe dovuto essere abolito, giudicando ingiusto costringere una squadra protagonista di un grande torneo a disputare un'ulteriore gara dopo la delusione della semifinale. Anche Gareth Southgate, prima della finale per il terzo posto del 2018, dichiarò che si trattava di una sfida che nessuna nazionale desiderava affrontare. In quell'occasione l'Inghilterra venne battuta 2-0 dal Belgio.

L'Italia batte 2–1 l'Inghilterra nella finale per il 3° posto, giocata allo stadio di Bari, ai Mondiali del 1990.

Sulla stessa linea l'ex attaccante Alan Shearer, che definì la partita "completamente inutile", sottolineando come molti giocatori avessero soltanto voglia di tornare a casa. Non è raro, infatti, che gli allenatori sfruttino questa occasione per far riposare i titolari e concedere spazio ai calciatori meno impiegati. In passato anche la Francia rinunciò a schierare il proprio capitano Michel Platini nelle finali per il terzo posto del 1982 e del 1986.

Per molte nazionali, tuttavia, conquistare il terzo posto rappresenta un risultato storico. La Svezia, sorpresa del Mondiale 1994, concluse il torneo battendo la Bulgaria 4-0 e salendo sul podio. Ancora più significativo fu il bronzo conquistato dalla Croazia nel 1998, ottenuto grazie al 2-1 contro l'Olanda nella prima partecipazione mondiale della giovane nazione dopo l'indipendenza dalla Jugoslavia. Anche dal punto di vista dello spettacolo, questa sfida ha spesso regalato emozioni. Dal successo della Polonia sul Brasile nel 1974, tutte le finali per il terzo posto hanno visto almeno due reti complessive.

Sebbene continui a essere oggetto di discussione, la ‘finale per il 3° posto' ai Mondiali di calcio mantiene un ruolo particolare nella storia della Coppa del Mondo. Per alcune squadre rappresenta l'occasione di concludere il torneo con una vittoria e una medaglia, mentre per i tifosi offre un ultimo spettacolo ricco di intensità prima dell'assegnazione del titolo mondiale.