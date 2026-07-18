Francia-Inghilterra per il 3° posto ai Mondiali, orario e dove vederla oggi in TV: le formazioni della finalina

Francia-Inghilterra oggi in TV per il 3° posto ai Mondiali: orario, formazioni e la sfida Mbappé-Bellingham-Kane per la Scarpa d’Oro.

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Francia e Inghilterra vogliono salutare i Mondiali 2026 con un piccolo sorriso dopo la grande delusione della sconfitta in semifinale. Mentre Spagna e Argentina andranno a giocarsi il titolo, la nazionale di Deschamps, all'ultimo match sulla panchina Bleus, e quella di Tuchel proveranno a portare a casa la medaglia meno nobile nella finale per il 3° e il 4° posto in programma oggi a Miami non prima delle 23, ora italiana. D'altronde gli stimoli non mancano visto che se la Francia vorrà ottenere il terzo bronzo della sua storia, l'Inghilterra è stata sconfitta nella finalina due volte su due. Memorabile per l'Italia quella del 1990 quando Lineker e compagni furono sconfitti dalla Nazionale di Azeglio Vicini e Totò Schillaci. Diretta TV e streaming su Rai 1, Rai Play e DAZN

Francia-Inghilterra ai Mondiali: orario dove vederla in tv e streaming

La finalina dei Mondiali 2026 si giocherà oggi nella tarda serata italiana. Francia-Inghilterra infatti inizierà alle 23, ora italiana e sarà disponibile alla visione in chiaro sulla Rai. Diretta TV infatti su Rai 1, con lo streaming che sarà offerto gratis anche sulla piattaforma Rai Play. Il match che mette in palio la medaglia di bronzo si potrà vedere in TV e streaming anche su DAZN, l'emittente in possesso dei diritti integrali del torneo. Servizio riservato agli abbonati.

Le formazioni della finale per il 3° posto tra Francia e Inghilterra

L'amarezza è tanta per il mancato approdo nella finale dei Mondiali, ma Francia e Inghilterra vogliono uscire di scena a testa alta e con una medaglia sul petto. Per questo e per congedarsi nel migliore dei modi dalla nazionale, Deschamps dovrebbe puntare sul miglior undici possibile con Doué preferito a Barcola, nel tridente alle spalle di Mbappé. Per quanto riguarda invece la nazionale dei 3 leoni, Tuchel potrebbe apportare qualche piccola modifica rispetto al confronto con l'Argentina, puntando su Saka con Bellingham e Gordon dietro Kane. Queste le probabili scelte:

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Francia (4-2-3-1): Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford, Reece James, Stones, Guehi, Djed Spence, Rice, Elliot Anderson, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

Harry Kane grande protagonista ai Mondiali

I percorsi delle due squadre ai Mondiali 2026

Sia la Francia che l'Inghilterra hanno sfoderato un percorso quasi perfetto. I vice campioni in carica della Francia già nel girone hanno segnato 10 gol nel girone regolando agevolmente Senegal, Iraq e Norvegia. Anche nei sedicesimi altri 3 gol per battere la Svezia, prima di trovare le prime vere difficoltà con il Paraguay battuto di misura. Il successo contro il Marocco ha aperto le porte della semifinale contro la Spagna dove è arrivato il crollo inaspettato figlio di una prestazione molto sotto tono. Ci si aspettava molto di più dai Bleus considerati i principali favoriti per il successo finale.

Discorso simile per l’Inghilterra che a parte il pareggio con il Ghana non aveva sbagliato un colpo. Rendimento convincente e grande compattezza ad alimentare l’entusiasmo dei tifosi pur senza brillare per prestazioni. Battuti di misura il Congo, il Messico e la Norvegia, con il paradosso del miglior primo tempo del torneo disputato poi con l’Argentina. L’illusorio vantaggio però ha fatto fermare gli inglesi travolti poi da Messi e compagni con una rimonta finale.

Dove si gioca Francia-Inghilterra

Il match tra Francia e Inghilterra si giocherà nella cornice del Miami Stadium, ovvero quello che è riconosciuto extra-calcio come Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida. Tutto lascia presagire l'atmosfera di festa sportiva con 65mila persone sugli spalti. L'impianto ha già ospitato diversi match sia nella fase a gironi che in quella ad eliminazione diretta. Prevista un'umidità importante.

Francia e Inghilterra, il bilancio ai Mondiali e quante volte sono arrivate terze

La Francia questa sera andrà a caccia del terzo posto ai Mondiali della propria storia. La nazionale transalpina infatti ha conquistato due volte il gradino più basso del podio, nel 1958 e nel 1986 battendo rispettivamente Germania e Belgio. Solo in un'occasione la Francia ha perso la chance di finire terza, arrendendosi alla Polonia nel 1982. Anche la finale del terzo posto è una maledizione per l'Inghilterra che ha perso due finaline su due. La prima è memorabile per noi, e ricordata sempre con piacere: nei Mondiali italiani del 1990 gli inglesi si arresero proprio alla Nazionale di Azeglio Vicini regalando poi un memorabile terzo tempo condiviso con i calciatori azzurri. Flop anche nel 2018, quando è arrivata la sconfitta per mano del Belgio.

Mbappé, Bellingham e Kane: chance per la classifica marcatori

Non bisogna dimenticare anche un altro aspetto interessante della finale per il terzo e quarto posto. Francia-Inghilterra rappresenta una chance importante per i bomber delle due squadre in chiave classifica marcatori. Mbappé a quota 8 vuole allungare su Messi per ora appaiato, ma attenzione anche a Bellingham e Kane entrambi fermi a 6 gol. In palio c'è la Scarpa d'Oro.