Gli Stati Uniti negano il visto a Capdevila per la finale dei Mondiali: nel 2016 ha giocato in Iran

Capdevila non può entrare negli Stati Uniti per la finale dei Mondiali a causa di una partita tra leggende giocata in Iran nel 2016: l’ex giocatore della Spagna ha chiesto l’aiuto di Trump.

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C'è un campione del Mondo che non riuscirà a essere al fianco della Spagna nel giorno della finale dei Mondiali. Joan Capdevila aveva pensato di raggiungere alcuni dei suoi ex compagni di nazionale negli Stati Uniti per guardare dal vivo la partita contro l'Argentina, ma gli è stato negato il visto ESTA per entrare nel Paese: senza quel documento lui e i suoi figli verrebbero respinti alla frontiera e per questo ha chiesto aiuto su X invocando addirittura l'intervento del presidente Donald Trump.

In un'intervista rivelata a El Partidazo de COPE l'ex giocatore ha raccontato che il motivo del rifiuto risale a un viaggio in Iran fatto nel 2016 per giocare una partita della Liga Legends: le tensioni politiche tra le due nazioni hanno portato al rifiuto automatico del suo permesso d'ingresso, anche perché le autorità erano a conoscenza del viaggio che però non è stato specificato all'interno della domanda.

Capdevila chiede aiuto a Trump per assistere alla finale

Lo spagnolo voleva portare i suoi figli a vedere la finale dei Mondiali: era in campo quando 16 anni fa la Spagna vinse la coppa in Sudafrica e questa volta voleva godersi lo spettacolo dagli spalti con la sua famiglia e con alcuni ex compagni di nazionale presenti più volte allo stadio per la Roja. Al momento questo non è possibile perché il visto d'ingresso nel Paese gli è stato rifiutato per una partita giocata in Iran 10 anni fa assieme alle leggende della Liga, un incontro di beneficenza che oggi gli nega di coronare il suo sogno. Capdevila ha chiesto aiuto a Trump dopo essersi rivolto alla federazione spagnola che ha cercato di mediare tramite la FIFA senza successo.

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Capdevila ha vinto i Mondiali con la Spagna nel 2010

"Ero lì 10 anni fa, nel 2016, per una partita della Liga, una partita normale in Iran, e a quanto pare se sei stato in Iran non puoi entrare negli Stati Uniti", ha raccontato ha programma spagnolo mentre si lamentava della situazione. Per questo ha affidato il suo appello ai social, taggando il presidente degli Stati Uniti in persona, per essere ascoltato e attirare l'attenzione di qualche funzionario della Casa Bianca che possa aiutarlo a risolvere il suo problema con il visto. I primi tentativi sono andati a vuoto, ma l'ex giocatore non perde la speranza di poter essere allo stadio con i suoi figli per un momento così importante per la sua nazionale.