Trump dà una lezione di tattica a Tuchel sull’Inghilterra: “Ha sbagliato a mettere Kane in difesa”

Trump si lancia in un’analisi sulla sconfitta dell’Inghilterra e bacchetta Tuchel per la sua strategia: “Un po’ insolita, hanno preso il loro miglior giocatore e lo hanno messo in difesa”

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La sconfitta dell'Inghilterra contro l'Argentina fa parlare ancora oggi, a tre giorni di distanza dalla strategia difensiva che ha condannato la nazionale di Tuchel: dovranno accontentarsi della finalina per il terzo posto, con tanto rammarico per l'occasione persa e per come hanno gestito il vantaggio dopo il gol di Gordon. Tra i critici del CT inglese c'è anche il nome di Donald Trump che in una conferenza stampa a New York in vista della finale dei Mondiali si è permesso di dare qualche suggerimento all'allenatore inglese.

Il presidente degli Stati Uniti d'America ha criticato la scelta dei Tre Leoni di chiudersi in difesa dopo essere stati in vantaggio, una mossa che ha penalizzato grandi giocatori come Harry Kane. L'attaccante è un suo amico, qualche volta hanno giocato a golf insieme, e non ha apprezzato il fatto che gli venisse chiesto di restare in difesa invece che andare avanti per cercare di chiudere la semifinale.

Trump critica Tuchel ai Mondiali

L'allenatore tedesco è stato al centro delle polemiche e anche Trump prova a dargli una lezione di tattica, contrariato da quello che è successo all'Inghilterra nella semifinale contro l'Argentina persa nel giro di 8 minuti, con l'ennesima rimonta di Messi e compagni: "Avete un grande giocatore in Inghilterra, con cui ho giocato a golf. Lo sapete, vero? È Harry, ed è stato fantastico. Credo che forse abbiano sbagliato a trasformarlo in un giocatore difensivo. Ma che ne so io di calcio?".

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Anche se ammette di non saperne niente, il presidente degli Stati Uniti si lancia in un'analisi tattica sottolineando gli errori della nazionale inglese, una parentesi che non farà molto piacere a Tuchel: "Hanno preso il loro miglior giocatore e lo hanno messo in difesa. Erano in vantaggio, hanno preso il loro miglior giocatore e lo hanno messo in difesa. Poi, in qualche modo… Bisogna essere un po' offensivi, no? Ma non voglio dare giudizi, non sono un allenatore. L'ho trovata una cosa un po' insolita, ma Harry è davvero un gran bravo ragazzo".