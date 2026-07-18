Mbappé scrive a Deschamps prima di Francia-Inghilterra: “Meritavi un finale migliore, ma abbiamo fallito”

Alla vigilia della finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, Kylian Mbappé ha dedicato un messaggio emozionante a Didier Deschamps, arrivato all’ultima partita sulla panchina della Francia: “Il tempo e la storia riconosceranno la tua grandezza”.

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Kylian Mbappé ha scelto le parole prima ancora del campo. Alla vigilia di Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei Mondiali 2026, il capitano dei Bleus ha dedicato un messaggio emozionante a Didier Deschamps, arrivato all'ultima partita dopo quattordici anni sulla panchina della nazionale. Un saluto nel quale convivono gratitudine, amarezza e il peso di un'occasione persa: "Meritavi un finale migliore, ma abbiamo fallito".

Il riferimento è alla semifinale persa 2-0 contro la Spagna, che ha impedito alla Francia di raggiungere la terza finale mondiale consecutiva. Il centravanti del Real Madrid non ha cercato attenuanti: dopo la partita aveva ammesso gli errori tecnici e tattici commessi dalla squadra, assumendosi da capitano una parte della responsabilità. Nel suo messaggio, però, ha voluto separare quella sconfitta dal giudizio sull'intero ciclo di Deschamps.

Il messaggio di Mbappé per l'addio di Deschamps alla Francia

"La gente non ha sempre saputo apprezzare la tua grandezza, ma il tempo e la storia si occuperanno di farlo", ha scritto Mbappé rivolgendosi direttamente al commissario tecnico. Una frase che sembra rispondere anche alle critiche rivolte negli anni a Deschamps per il gioco della Francia, spesso considerato troppo prudente rispetto all'enorme quantità di talento a disposizione.

I risultati, però, raccontano una storia difficile da contestare. Il 57enne ddi Bayonne ha guidato i Bleus alla vittoria del Mondiale 2018, alla finale di Qatar 2022, al successo nella Nations League e alla finale degli Europei del 2016. È stato inoltre l'allenatore che ha fatto esordire un giovanissimo Mbappé in nazionale, lo ha accompagnato fino al titolo mondiale conquistato a 19 anni e nel 2023 gli ha affidato la fascia di capitano.

La partita contro l'Inghilterra rappresenterà così l'ultimo atto di un rapporto durato quasi un decennio. In palio ci sarà soltanto il terzo posto, ma per Mbappé e i suoi compagni la finalina avrà un significato ulteriore: provare a consegnare a Deschamps almeno una vittoria nel giorno dell'addio. Dopo il Mondiale comincerà una nuova era, con Zinedine Zidane come successore, anche se la Federazione francese deve ancora formalizzarne la nomina. Per una notte, però, la Francia sarà ancora la squadra di Deschamps.