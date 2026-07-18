La surreale vigilia della finale Spagna-Argentina: solo una delle due nazionali è riuscita ad allenarsi

La vigilia della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è stata totalmente stravolta dal maltempo. Solo una delle due nazionali è riuscita ad allenarsi.

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La vigilia della finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è stata fortemente limitata dalle avverse condizioni meteo. Un temporale si è abbattuto tra New York e il New Jersey stravolgendo tutto il programma di rifinitura partita delle due squadre. I due allenatori erano alle prese con le ultime scelte di formazione e avevano bisogno proprio dell'ultima seduta per sciogliere ogni dubbio. Ma il maltempo e la tempesta che c'è stata ha cambiato ogni cosa. Sia l'Argentina che la Spagna dunque non si sono potute allenare per via delle avverse condizioni meteo attenendosi al rigidissimo protocollo che scatta negli Stati Uniti in questi casi: il "Seek Cover Protocol" obbliga a sospendere qualsiasi evento per garantire rifugi adeguati evacuando campo e tribune.

Il protocollo, che vale per eventi sportivi e non, resta in vigore fino a quando non vengono più ravvisati fulmini a distanza di 30 minuti. E così tutto viene posticipato di un'altra mezzora, ad oltranza. Cosa avvenuta soprattutto alla Spagna che alla fine ha dovuto mollare allenandosi al coperto senza poter scendere in campo a 24 ore dal calcio d'inizio della finale Mondiali. Solo l'Argentina invece, grazie anche alla tenacia di Scaloni, è riuscita a fare una seduta in campo.

Scaloni infatti, come sottolineato da Sky, ha insistito personalmente per trovare una finestra disponibile e allenarsi nonostante il maltempo. La seduta programmata era stata infatti ritardata di due ore fino a quando il Ct dell'Argentina è riuscito a portare la squadra in campo per un allenamento completo che prima della finale non era ancora riuscito a fare. C'è da dire che l‘Argentina è stata limitata molto.

In primis col volo in ritardo sempre per a causa del temperale e poi ieri con una seduta molto ridotta per consentire ai giocatori di essere presenti alle varie attività stampa previste. Per giunta oggi, ultimo giorno per preparare la finale dei mondiali e fare le ultime scelte, Scaloni aveva bisogno di provare qualcosa sul campo. L'argentina è rimasta bloccata per 2 ore in palestra in un clima surreale e poi alla fine i giocatori si sono riusciti ad allenare a differenza della Spagna che si presenterà alla finale senza la rifinitura sul campo nelle gambe.