Francia-Inghilterra LIVE, la finale per il 3° e 4° posto ai Mondiali 2026 in diretta tv su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partita e formazioni

Oggi si gioca la finale per il 3° e il 4° posto tra Francia e Inghilterra. Les Bleus di Deschamps e la squadra dei Tre Leoni di Tuchel si sfidano sabato 18 luglio alle ore 23:00 italiane al Miami Stadium. Il match sarà disponibile in diretta tv su Rai 1 e in streaming su DAZN. Intanto cresce l'attesa per la finale tra Argentina-Spagna.
Il percorso dell'Inghilterra nel Mondiale 2026
L'Inghilterra ha chiuso al primo posto il Gruppo L dopo la vittoria per 4-2 contro la Croazia, il pareggio senza reti con il Ghana e il 2-0 sul Panama. Nella fase a eliminazione diretta i Tre Leoni hanno battuto 2-1 la Repubblica Democratica del Congo, 3-2 il Messico e 2-1 la Norvegia. In semifinale la squadra di Thomas Tuchel è stata rimontata dall'Argentina: Anthony Gordon ha segnato l'1-0, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez hanno portato i campioni in carica in finale.
Il percorso della Francia ai Mondiali 2026
La Francia ha vinto il Gruppo I superando Senegal, Iraq e Norvegia, chiudendo la prima fase a punteggio pieno. Nei sedicesimi di finale i Bleus hanno battuto 3-0 la Svezia, prima dell'1-0 contro il Paraguay negli ottavi e del 2-0 sul Marocco nei quarti. La squadra di Didier Deschamps si è fermata in semifinale contro la Spagna, vittoriosa per 2-0, mancando così la possibilità di disputare la terza finale mondiale consecutiva.
Dove si gioca la partita Francia-Inghilterra
Francia-Inghilterra di oggi si gioca al Miami Stadium di Miami Gardens, in Florida. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 17:00 locali, corrispondenti alle 23:00 italiane. L'impianto, conosciuto abitualmente come Hard Rock Stadium, ospita le partite dei Miami Dolphins della NFL ed è stato una delle sedi principali della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026. La finalina sarà la partita numero 103 del torneo.
Dove vedere la finalina oggi in TV su Rai e DAZN
La finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 Francia-Inghilterra di oggi sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1, con collegamento a partire dalle ore 22:15 e calcio d'inizio alle 23:00. La partita sarà disponibile anche in streaming gratuito su RaiPlay e per gli abbonati su DAZN, attraverso l'app utilizzabile su smart TV, computer, smartphone, tablet e console compatibili.
Francia-Inghilterra assegna il 3° posto ai Mondiali
Francia e Inghilterra si affrontano nella finale per il terzo posto dei Mondiali 2026. La partita si gioca oggi alle ore 23:00 italiane al Miami Stadium. I Bleus arrivano dalla sconfitta per 2-0 contro la Spagna, mentre i Tre Leoni sono stati eliminati dall'Argentina, che in semifinale ha ribaltato nel finale il vantaggio inglese firmato da Anthony Gordon. In palio c'è l'ultimo gradino del podio della Coppa del Mondo.