Francia-Inghilterra LIVE, la finale per il 3° e 4° posto ai Mondiali 2026 in diretta tv su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partita e formazioni

L'Inghilterra ha chiuso al primo posto il Gruppo L dopo la vittoria per 4-2 contro la Croazia, il pareggio senza reti con il Ghana e il 2-0 sul Panama. Nella fase a eliminazione diretta i Tre Leoni hanno battuto 2-1 la Repubblica Democratica del Congo, 3-2 il Messico e 2-1 la Norvegia. In semifinale la squadra di Thomas Tuchel è stata rimontata dall'Argentina: Anthony Gordon ha segnato l'1-0, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez hanno portato i campioni in carica in finale.