Hamilton svela a Leclerc il privilegio che la Ferrari dà solo a lui: paracadutarsi. Charles: “Davvero?”

Lewis Hamilton non ha proibizioni nel suo contratto con la Ferrari, a differenza di quello che viene impedito al suo compagno di scuderia Charles Leclerc.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno contratti con la Ferrari che li pongono esattamente sullo stesso piano: non c'è una gerarchia interna, ovvero un primo e un secondo pilota. E fin qui nessuna sorpresa: sarà così per tutta la stagione, almeno finché uno dei due non sarà in corsa per il Mondiale di Formula 1 con buon vantaggio sull'altro. Ad ora è il 41enne inglese quello messo meglio, sia come risultati che come fiducia: Lewis è terzo con 46 punti di vantaggio sul monegasco, anche se il leader Kimi Antonelli è ancora lontanissimo.

Lewis Hamilton e Charles Leclerc durante l’incontro coi tifosi al Red Bull Ring in Austria

Quello che invece c'è nel contratto di Hamilton (almeno a credere a quello che dicono) è un privilegio che ha solo lui e non Leclerc, che è rimasto molto sorpreso quando il suo compagno di scuderia glielo ha rivelato. Lo scambio tra i due, all'insegna delle risate, è avvenuto prima del GP d'Austria dello scorso weekend vinto da George Russell. L'occasione è stata data dall'incontro pubblico coi tifosi della Ferrari presenti al Red Bull Ring.

Hamilton svela a Leclerc che a lui la Ferrari consente di buttarsi col paracadute

L'elogio della bellezza del circuito è stato lo spunto preso al balzo da Hamilton per dire che il suo sogno sarebbe stato quello di fare un giorno un ingresso trionfale in pista con il paracadute, un'affermazione che ha lasciato Leclerc sbalordito. Poco dopo è stato lo stesso 28enne monegasco a spiegare perché…

"Mi piacerebbe molto fare paracadutismo qui. Penso che sia un posto meraviglioso – ha detto Hamilton, che ha una passione nota per lo ‘skydiving' – Mi piacerebbe tantissimo lanciarmi con il paracadute sulla pista un giorno, è quello che vorrei fare".

"Oh, la Ferrari te lo permette?" ha esclamato a quel punto Leclerc. "Sì", ha risposto Lewis, provocando l'ulteriore battuta di Charles: "Non si fidano di me! Non si fidano di me nemmeno con un paracadute". Una battuta che ha fatto ridere tutti i tifosi presenti.

Hamilton ha preso la licenza per buttarsi da solo col paracadute nel 2018 e da allora ha accumulato decine e decine di salti. Il pluricampione del mondo di Formula 1 lo definisce uno dei suoi hobby preferiti per svuotare la mente e godersi l'adrenalina che gli dà. Quanto a Leclerc, lui al massimo può guardare Lewis scendere dall'alto…