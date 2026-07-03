Wimbledon LIVE, Sinner-Brooksby in diretta: sfida sul Campo 1 non prima delle 15.30

Gli aggiornamenti in diretta della prima partita a Wimbledon: Jannik Sinner e Jenson Brooksby si sfidano sul campo centrale non prima delle 15:30 (dopo l'incontro del singolare femminile Kasatkina-Osaka). Il campione italiano, numero uno al mondo, affronta l'americano che nel Ranking Atp è 81° e ha già affrontato (e battuto) nel 2021, in semifinale del torneo Atp 500 di Washington. È il terzo incontro sull'erba per l'alto-atesino reduce dai successi su Kecmanovic e Borges. Chi passa il turno affronta negli ottavi Jodar o Mochizuki. Match visibile in diretta tv (solo per abbonati) su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), in streaming su Sky Go e su NOW. Telecronaca di Elena Pero e Renzo Furlan.
Chi è Jenson Brooksby: la confessione sull'autismo, gli infortuni e la squalifica per doping
Jenson Brooksby ha 26 anni, è americano e arriva oggi all'incontro con Jannik Sinner da sfavorito: è 81° nel Ranking Atp e sembra non avere alcuna possibilità con il campione italiano. Ma è abituato alle sfide durissime: da bambino gli venneo diagnosticato un grave disturbo dello spettro autistico: fino ai quattro anni non parlava e ha seguito un intenso percorso terapeutico, come lui stesso ha rivelato a fine 2024.
Il suo periodo migliore da tennista è stato nel 2021: ha raggiunti la finale di Newport, la semifinale a Washington e gli ottavi agli US Open, dove rese filo da torcere anche a Novak Djokovic. Dopo una doppia operazione ai polsi nel 2023 e una sospensione di 18 mesi per aver saltato tre controlli antidoping, è tornato nel 2025 conquistando il titolo a Houston e rientrando tra i primi 100 del ranking mondiale.
Sinner e la necessità di fare rodaggio dopo il riposo forzato
"Mancanza di tennis". Sinner spiegò così dopo la vittoria contro Borges le difficoltà incontrate nel match con il portoghese. Il riferimento era al riposo forzato a cui è stato costretto dopo essere stato male al Roland Garros. Da allora il numero uno al mondo s'è sottoposto a una serie di controlli strumentali ("sto benissimo", ha ammesso nell'ultima conferenza stampa) e ha un po' "staccato la spina" dal mondo del tennis concentrandosi maggiormente sugli affetti più cari e su se stesso. Di qui il riferimento alla mancanza di tennis e al rientro in campo dosando meglio le energie.
Sinner e il rischio di un altro malore come al Roland Garros: perché potrebbe succedere ancora
Cosa voleva dire Jannik Sinner quando, dopo aver battuto Borges, ha ammesso che quanto accaduto al Roland Garros potrebbe ripetersi di nuovo? Il riferimento è alla sue condizioni di salute e allo stato di forma che destarono preoccupazione per il malore accusato nella sfida con Cerundolo. Una combinazione di fattori quali caldo estremo, stress fisico e calendario "ingolfato" gli giocarono un brutto scherzo. Non fu colpa certo (solo) del fototipo per la carnagione chiara e i capelli rossi ma spingersi oltre il limite ebbe conseguenze difficili anche per un "robot" come lui.
Il programma della terza giornata a Wimbledon
Nel order of play di oggi a Wimbledon la partita di Jannik Sinner contro Jenson Brooksby è in programma non prima delle 15:30. Non si gioca, però, sul campo centrale ma sul campo 1 ed è la seconda sfida della giornata: prima, a partire dalle 14, c'è il match del singolare femminile Kasatkina-Osaka. Il campo centrale, invece, ospita gli incontri di Djokovic contro Rinderknech (ore 14:30) e a seguire Sabalenka-Ostapenko, Auger-Aliassime-Zheng.
Il tabellone di Jannik Sinner a Wimbledon
Brooksby è il terzo avversario che Sinner incrocia lungo il cammino che conduce alla finalissima di Wimbledon. Dopo aver battuto Kecmanovic e Borges, l'italiano affronta l'americano: se passa il turno, agli ottavi pesca Jodar o Mochizuki. Nei quarti le ipotesi pià accreditate sono contro Medvedev e Paul e Ruud. Per l'eventuale semifinale dal suo lato del tabellone le insidie sono Djokovic e Auger-Aliassime. Zverev, reduce dal successo al Roland Garros, è dall'altra parte del tabellone e Sinner potrebbe affrontarlo solo in finale.
Sinner-Brooksby non si gioca sul Centrale ma sul Campo 1, è la seconda partita
Cambia lo scenario, questa volta Jannik Sinner non gioca la partita di Wimbledon sul Centrale ma sul Campo 1. L'orario previsto per il match contro Jenson Brooksby è previsto non prima delle 15:30, dopo la partita del singolare femminile Kasatkina-Osaka. Sul campo principale invece si esibiranno Djokovic, Sabalenka e Auger-Aliassime.
Sinner-Brooksby, i precedenti
C'è un solo precedente tra Jannik Sinner e Jenson Brooksby, risale al 2021 quando l'attuale numero uno al mondo non era ancora il campione odierno. La sfida avvenne in occasione dell'Atp 250 di Washington e fu vinta dall'alto-atesino che s'impose in semifinale 7-6, 6-1. Quel successo fu un buon viatico per Sinner che conquistò il titolo battendo Mc Donald (7-5, 4-6, 7-5).
Sinner-Brooksby, dove vedere l'incontro di Wimbledon in TV e streaming
La partita tra Sinner e Brooksby è valida per i sedicesimi di finale e non sarà trasmessa in chiaro. La diretta tv è riservata agli abbonati di Sky che potranno seguirla sui canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport Tennis (203). È possibile seguire la sfida anche in streaming su Sky Go e su NOW (previo pagamento del pass sport). Telecronaca di Elena Pero e Renzo Furlan.