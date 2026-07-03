Wimbledon LIVE, Sinner-Brooksby in diretta: sfida sul Campo 1 non prima delle 15.30

Jenson Brooksby ha 26 anni, è americano e arriva oggi all'incontro con Jannik Sinner da sfavorito: è 81° nel Ranking Atp e sembra non avere alcuna possibilità con il campione italiano. Ma è abituato alle sfide durissime: da bambino gli venneo diagnosticato un grave disturbo dello spettro autistico: fino ai quattro anni non parlava e ha seguito un intenso percorso terapeutico, come lui stesso ha rivelato a fine 2024.

Il suo periodo migliore da tennista è stato nel 2021: ha raggiunti la finale di Newport, la semifinale a Washington e gli ottavi agli US Open, dove rese filo da torcere anche a Novak Djokovic. Dopo una doppia operazione ai polsi nel 2023 e una sospensione di 18 mesi per aver saltato tre controlli antidoping, è tornato nel 2025 conquistando il titolo a Houston e rientrando tra i primi 100 del ranking mondiale.