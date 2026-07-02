Matteo Berrettini si gode il ritorno al grande tennis a Wimbledon: “È un privilegio essere qui”

Berrettini ha vinto in 4 set con Fils e si è qualificato per il terzo turno a Wimbledon, sfiderà Mensik o Dimitrov.

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Matteo Berrettini non si ferma. Il tennista romano si è imposto in quattro set anche con Fils, vittoria meravigliosa e pesantissima. Ha giocato bene l'italiano che a Wimbledon ha sensazioni sempre particolarmente intense. Ora è al terzo turno, sfiderà Mensik o Dimitrov. Il servizio ha viaggiato una bellezza e continuare a sognare in grande si può.

Berrettini batte Fils in 4 set

Berrettini è assai apprezzato in campo e fuori, oltre che per il suo gioco, ma per la sua lampante sincerità. Le parole sono nette, ma le espressioni molto di più. Con Wawrinka era stato un gentleman, nell'intervista a caldo contro Fils sul Centrale ha mostrato tutta la sua gioia: "Sono felicissimo. Ho giocato un primo turno durissimo, lo è stato per tante ragioni. Ora eccomi qui. Anche questo ritorno sul Campo Centrale è stato speciale. È passato tanto tempo dall'ultima volta che ho giocato qui. Che dire? Sono orgoglioso di me e del mio team, ora sono un pochino stanco".

La serenità di Berrettini

Ora riposo, allenamento soft e partita sabato contro Mensik o Dimitrov. Non ha parlato dell'incontro, ma ricordando quanto accadde quattro anni fa, Berrettini fa capire di avere buone sensazioni, che si porta dietro anche da un fantastico Roland Garros: "Queste partite vinte mi danno fiducia, ne ho vinte tante pure a Parigi, era passato tanto tempo da quando non giocavo così tanto in uno Slam. Quattro anni fa qui ebbi una delle più grandi delusione della mia vita. Per me è un privilegio giocare qui, su questo campo, davanti a voi. La mi carriera è stata fantastica, non posso lamentarmi. Ora sono qui e sono tornato".

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L'analisi del match: "Ho servito bene e sono stato aggressivo"

Poi nel dettaglio ha parlato dell'incontro, esaminato in modo rapido e puntuale: "Ho giocato una partita di altissimo livello, Arthur ha giocato bene da fondo, ha servito bene, sapevo di dover giocare il mio miglior tennis. Nel quarto ho ritrovate energie, ho servito meglio nell'ultimo set e sono stato aggressivo".