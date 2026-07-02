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Torneo di Wimbledon 2026

Wimbledon LIVE Berrettini-Fils in diretta: sfida sul campo centrale dalle 16.30

Berrettini-Fils in diretta oggi per la prima partita del torneo di Wimbledon 2026: risultato live e aggiornamenti in tempo reale.

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2 Luglio 2026, 13:30
A cura di Alessio Morra
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Matteo Berrettini torna sul Campo Centrale di Wimbledon. Il tennista italiano affronta oggi il francese Arthur Fils. Sfida che promette spettacolo. Berrettini-Fils è la seconda partita in programma e non inizierà prima delle ore 16. Diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro.

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15:00

Il programma della quarta giornata a Wimbledon

Ovviamente un programma molto ricco anche oggi. Diverse partite si sono già giocate. Tocca al campione di Parigi Alexander Zverev, a Elena Rybakina, campionessa a Melbourne, ma anche a Flavio Cobolli.

A cura di Alessio Morra
14:30

Il tabellone di Matteo Berrettini a Wimbledon

Fils è la testa di serie numero 20, quindi è lui quello più alto in grado. Berrettini il suo rivale. Sono nello spicchio di Mensik, testa di serie numero 15. Per loro tre una chance mostruosa, considerato che Shelton, il numero 4, il rivale più accreditato negli eventuali ottavi è stato eliminato subito.

A cura di Alessio Morra
14:00

Vittoria epica per Berrettini con Wawrinka nel primo turno

Quattro set, tutti chiusi al tie-break. 6-7 7-6 7-6 7-6. Una vittoria memorabile per Berrettini che ha chiuso l'esperienza a Wimbledon di Wawrinka dopo oltre 4 ore.

A cura di Alessio Morra
13:36

Berrettini-Fils i precedenti

C'è un precedente tra l'italiano e il francese, un precedente che sottolinea e ricorda, purtroppo, i problemi fisici di Berrettini che a Tokyo nell'autunno 2024 dopo aver vinto il tie-break del primo set fu costretto a ritirarsi.

A cura di Alessio Morra
13:30

Berrettini-Fils, dove vedere l'incontro di Wimbledon in TV e streaming

Matteo Berretini contro Arthur Fils. Questa è la partita principale per l'Italia oggi a Wimbledon. Secondo incontro in programma sul mitico Center Court. Diretta TV solo per abbonati di Sky, streaming con Sky Go e NOW.

A cura di Alessio Morra
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