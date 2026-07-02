Wimbledon LIVE Berrettini-Fils in diretta: sfida sul campo centrale dalle 16.30

Matteo Berrettini torna sul Campo Centrale di Wimbledon. Il tennista italiano affronta oggi il francese Arthur Fils. Sfida che promette spettacolo. Berrettini-Fils è la seconda partita in programma e non inizierà prima delle ore 16. Diretta TV solo su Sky, streaming con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro.
Il programma della quarta giornata a Wimbledon
Ovviamente un programma molto ricco anche oggi. Diverse partite si sono già giocate. Tocca al campione di Parigi Alexander Zverev, a Elena Rybakina, campionessa a Melbourne, ma anche a Flavio Cobolli.
Il tabellone di Matteo Berrettini a Wimbledon
Fils è la testa di serie numero 20, quindi è lui quello più alto in grado. Berrettini il suo rivale. Sono nello spicchio di Mensik, testa di serie numero 15. Per loro tre una chance mostruosa, considerato che Shelton, il numero 4, il rivale più accreditato negli eventuali ottavi è stato eliminato subito.
Vittoria epica per Berrettini con Wawrinka nel primo turno
Quattro set, tutti chiusi al tie-break. 6-7 7-6 7-6 7-6. Una vittoria memorabile per Berrettini che ha chiuso l'esperienza a Wimbledon di Wawrinka dopo oltre 4 ore.
Berrettini-Fils i precedenti
C'è un precedente tra l'italiano e il francese, un precedente che sottolinea e ricorda, purtroppo, i problemi fisici di Berrettini che a Tokyo nell'autunno 2024 dopo aver vinto il tie-break del primo set fu costretto a ritirarsi.
Berrettini-Fils, dove vedere l'incontro di Wimbledon in TV e streaming
Matteo Berretini contro Arthur Fils. Questa è la partita principale per l'Italia oggi a Wimbledon. Secondo incontro in programma sul mitico Center Court. Diretta TV solo per abbonati di Sky, streaming con Sky Go e NOW.