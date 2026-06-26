Wimbledon 2026, oggi il sorteggio del tabellone: quando gioca Jannik Sinner

Verrà sorteggiato oggi il tabellone del torneo di Wimbledon, Jannik Sinner conoscerà i suoi avversari. L’esordio il 29 giugno, la finale il 12 luglio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, venerdì 26 giugno, si sorteggiano il tabellone maschile e quello femminile di Wimbledon. C'è grande attesa per conoscere gli avversari di Jannik Sinner, che farà il suo esordio lunedì 29 giugno alle 14:30. Mancano Alcaraz e Musetti. Zverev, Djokovic, Fritz, Auger-Aliassime e Shelton gli avversari più accreditati di Sinner. Aryna Sabalenka sarà la testa di serie numero 1 del torneo femminile, la campionessa in carica è Iga Swiatek.

Quando gioca Sinner: esordio lunedì 29 giugno

Jannik Sinner inizierà il torneo lunedì 29 giugno. Alle ore 14:30 scenderà in campo per primo sul Campo Centrale, come tradizione impone. Il campione in carica apre il programma, è sempre stato così. Dovesse sempre vincere tornerebbe in campo mercoledì 1 luglio (secondo turno), venerdì 3 (terzo), domenica 5 (ottavi), martedì 7 (quarti), venerdì 10 (semifinale) ed eventualmente sarebbe in campo per la finale domenica 12 luglio, alle ore 15.

Il tabellone di Wimbledon 2026

Il tabellone del torneo di Wimbledon verrà sorteggiato alle ore 11. Prima quello femminile e poi quello maschile. Nel torneo maschile l'Italia oltre a Sinner presenta anche Cobolli e Berrettini, che hanno ambizioni. In campo pure Darderi, Arnaldi, Sonego e Bellucci. In campo femminili solo Jasmine Paolini, che sta vivendo un periodo complicato, ed Elisabetta Cocciaretto. Ma altri giocatori potranno arrivare tramite le qualificazioni.

Il calendario completo del torneo 2026

Le canoniche due settimane per il torneo di Wimbledon, ormai l'unico Slam che inizia di lunedì e termina la domenica della seconda settimana. L'esordio di Sinner avverrà sul campo centrale lunedì 29 giugno, sarà lui ad aprire il programma in quanto campione in carica e spera di essere anche l'ultimo a giocare nella finale in programma domenica 12 luglio.