Il calendario di Jannik Sinner a Wimbledon 2026, date e orari dal primo turno fino alla finale
Un mese senza giocare partite ufficiali. Una rarità per un tennista di altissimo livello, sano. Dall'eliminazione precoce nel Roland Garros a Wimbledon senza passare da alcun torneo preparatorio, solo l'esibizione del Giorgio Armani Classic. Per Jannik Sinner una situazione inedita, ma l'avvicinamento al torneo di tennis più antico e importante al mondo, dopo lo scompenso avuto nel torneo francese, è più che ottimale. Sinner difende il titolo vinto un anno fa, in finale su Alcaraz. Primo, anzi, unico italiano a vincere i Championships, che quest'anno inizieranno lunedì 29 giugno e sarà, come da tradizione il campione in carica e quindi proprio Sinner ad aprire quel giorno il programma sul campo centrale.
Sinner sarà il primo a giocare a Wimbledon 2026
La tradizione vuole che il vincitore dell'ultima edizione apra il programma sul campo centrale di Wimbledon. Il tempio è affidato al campione in carica, che è Jannik Sinner. Il numero 1 del tennis quindi sarà collocato nella parte alta del tabellone e sarà il primo a giocare sul centrale lunedì 29 giugno, pioggia o sole sarà così. Perché da tanti anni c'è il tetto. Non si comincerà prima delle ore 14.
Quando gioca Jannik Sinner a Wimbledon 2026
A cascata è facile ricavare il programma di Sinner, immaginando (e sperando da italiani), che possa andare molto avanti nel torneo. Dunque secondo turno l'1 luglio e terzo il 3 luglio. Poi ancora in campo per gli ottavi domenica 5 luglio e per i quarti il 7 luglio. Mentre le semifinali sono in programma venerdì 10 luglio e la finale domenica 12 luglio, un anno fa il rivale fu Alcaraz.
- Lunedì 29 giugno: primo turno
- Mercoledì 1 luglio: secondo turno
- Venerdì 3 luglio: terzo turno
- Domenica 5 luglio: ottavi di finale
- Martedì 7 luglio: quarti di finale
- Venerdì 10 luglio: semifinali
- Domenica 12 luglio: finale