Charles Leclerc e la scelta di sposare a vita la Ferrari: “Credo nel team e in Fred Vasseur”

A distanza di 10 giorni dall’annuncio ufficiale del rinnovo del sodalizio tra Ferrari e Charles Leclerc, il pilota monegasco è entrato nei dettagli: “Avevo altre proposte ma crescendo capisci quali sono le scelte giuste da fare”

Charles Leclerc è pronto a restare alla guida della Ferrari fino a fine carriera, visto il recente rinnovo che prolungherà ancora quella che ad oggi è la sua ottava stagione con il Cavallino Rampante e a distanza di poco più di una settimana dall'ufficializzazione di continuare con la Scuderia di Maranello ha spiegato anche il dietro le quinte di una decisione che per lui è avvenuta in modo naturale: "Con il cuore e con la testa, non ho mai avuto dubbi. Condivido la visione del team"

Nell'annuncio ufficiale, la Ferrari non ha reso pubblica la durata esatta del contratto anche se l'accordo dovrebbe legare Leclerc almeno fino al 2028, con una possibilità di estendere il prolungamento fino al 2029 o 2030 con opzioni legate anche alle prestazioni. Un sodalizio comunque duraturo e rinforzato, che vede il monegasco aver sposato in toto l'intera linea della Casa di Maranello, attuale e futura: "Credo moltissimo nel team e in Fred Vasseur. Sta costruendo da anni un gruppo" ha spiegato in una intervista a Repubblica, "ma questa è la prima volta che è la sua squadra a sviluppare una macchina completamente nuova. Il cambio di approccio già si è visto con tante innovazioni, ne arriveranno tante altre. E io sono a bordo di questa visione".

Leclerc e la visione condivisa con la Ferrari: "Scelta giusta di testa e cuore, resterò qui finché avrò vita"

Una visione su cui Leclerc ha assicurato non avere mai avuto alcun dubbio, accettando senza indugi il prolungamento del contratto: "Non ho mai avuto alcun tentennamento anche se ci sono state delle opzioni. Altri sono venuti a proporsi, ed è stato un aspetto sensato da considerare. Poi, però, riflettendoci, la mia risposta è stata molto chiara: il mio cuore starà con la Ferrari fino alla fine della mia vita". Una scelta che Leclerc però ha valutato anche con raziocinio, senza farsi prendere da facili entusiasmi: "La testa ha influito molto perché non poteva essere solo amore, indiscutibile. Ma sono cresciuto e penso di più e voglio fare le scelte giuste, soprattutto in un momento così importante della mia carriera. Con la ragione ho capito che era la cosa migliore per me".

Ad oggi la Ferrari è seconda nel campionato costruttori con 165 punti, Leclerc è 4° nel Mondiale Piloti con 75 punti

Leclerc e i dualismi con Hamilton e Antonelli: "Lewis sta facendo bene, a Kimi renderemo la vita un po' più difficile"

Una Ferrari che punta fortissimo su di lui visto che oramai Leclerc è in Ferrari dal 2019 ed è diventato uno dei piloti più longevi della storia recente della Scuderia. Non ha ancora vinto un Mondiale Piloti, nonostante le tante pole e prestazioni di alto livello ma il rinnovo è sinonimo di continuità al di là di possibili dualismi interni o esterni tra Hamilton e Antonelli: "Lewis sta facendo un grande lavoro, è molto forte, lo è sempre stato. Kimi? Sono contento che ci sia un italiano a vincere. Poi però speriamo di rendergli la vita un po' più difficile…"